Fallece el joven de Ferrol de 19 años hospitalizado tras el incendio en Recimil
Una mujer de 24 años continúa ingresada en la unidad de Quemados del Hospital de A Coruña y un niño de 3 años sigue en la UCI pediátrica del Materno coruñés con pronóstico reservado | Un bombero de 49 años sufrió la amputación de una pierna durante la intervención en esta emergencia
EFE
El joven de 19 años que estaba hospitalizado en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) tras el incendio ocurrido del pasado jueves en una vivienda del barrio de Recimil, en Ferrol, ha fallecido por la "gravedad de las lesiones que presentaba", según han informado este lunes fuentes del complejo sanitario público de A Coruña, en el que estaba ingresado. Había sido trasladado al centro hospitalario coruñés por intoxicación, debida a inhalación de humo, y permanecía ingresado con pronóstico grave en la unidad de Quemados del mismo recinto, como detalló el anterior parte médico, facilitado en la mañana del pasado viernes.
La mujer de 24 años remitida al mismo hospital también tras el incendio en Recimil mantiene quemaduras de segundo grado, con una afectación al 5 % de su cuerpo, tanto en manos como en pies, y sigue ingresada con pronóstico grave en la unidad de Quemados.
El menor de 3 años herido en el suceso continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos pediátrica del hospital coruñés con pronóstico reservado.
El bombero de 49 años que sufrió la amputación de una pierna tras quedar atrapado uno de sus pies en la autoescalera del vehículo contraincendios, evoluciona favorablemente en planta.
