Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo
El pontevedrés era miembro del cuadro del PTXAS y director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría
Lorena Rey
El historiador y escritor gallego, Francisco Xavier Redondo Abal (Pontevedra, 1964), falleció el pasado viernes 20 de febrero en Santiago. Era miembro del cuerpo de Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTXAS) de la Universidade de Santiago.
Asimismo, estaba vinculado al servicio de la Biblioteca Universitaria, siendo en la actualidad director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría, tras muchos años en la de Filología.
Licenciado en Xeografía e Historia por la USC, contaba con una destacada obra sobre memoria histórica. Era miembro del grupo Histagra de la USC, así como integrante de la sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Consello da Cultura Galega. A lo largo de su trayectoria colaboró con revistas como A Trabe de Ouro, Murguía, Grial, Galegos e Madrigal, entre otras, además de en la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidade de A Coruña.
Desde la USC manifiestan su hondo pesar por su fallecimiento, uniéndose "á dor da súa familia e amizades".
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra