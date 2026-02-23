Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

El pontevedrés era miembro del cuadro del PTXAS y director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría

Francisco Xavier Redondo Abal, historiador de la Universidade de Santiago.

Francisco Xavier Redondo Abal, historiador de la Universidade de Santiago. / FDV

Lorena Rey

Santiago

El historiador y escritor gallego, Francisco Xavier Redondo Abal (Pontevedra, 1964), falleció el pasado viernes 20 de febrero en Santiago. Era miembro del cuerpo de Personal Técnico de Gestión y Administración y Servicios (PTXAS) de la Universidade de Santiago.

Asimismo, estaba vinculado al servicio de la Biblioteca Universitaria, siendo en la actualidad director de la biblioteca de Física y Óptica y Optometría, tras muchos años en la de Filología.

Licenciado en Xeografía e Historia por la USC, contaba con una destacada obra sobre memoria histórica. Era miembro del grupo Histagra de la USC, así como integrante de la sección de Patrimonio y Bienes Culturales del Consello da Cultura Galega. A lo largo de su trayectoria colaboró con revistas como A Trabe de Ouro, Murguía, Grial, Galegos e Madrigal, entre otras, además de en la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidade de A Coruña.

Desde la USC manifiestan su hondo pesar por su fallecimiento, uniéndose "á dor da súa familia e amizades".

