El animal ya está en otro hogar
Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan
Las imágenes fueron compartidas este domingo y las reacciones no se han hecho esperar
David Suárez
Un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que se puede observar a una joven maltratando a su perro en Santiago, ha hecho que los usuarios estallen ante la crueldad que la dueña muestra con su mascota.
Grabadas en la rúa de Salgueiriños de Arriba, en las imágenes compartidas por la popular cuenta de Instagram @SalseoUSC, en las que ya avisa que son sensibles, se puede observar cómo la joven propina varias patadas al animal, llegando incluso a levantarlo en el aire por la correa atada al cuello, produciéndole un estrangulamiento momentáneo.
La situación ha sido notificada a la policía
"Ya difundí" u "Ojalá se pueda hacer algo y tenga una familia que le dé todo el amor que merece", son algunos de los más de setecientos comentarios que el vídeo acumula en menos de 24 horas, entre los que se encuentra uno de los propios gestores de Salseo, en el que informan que ya han notificado la situación de maltrato a la policía.
El animal ya se está en otro hogar
La buena noticia ha llegado en la mañana de este lunes. Después de la polémica generada este domingo entre los usuarios por las lamentables imágenes compartidas en redes sociales, desde Salseo USC confirman que la investigación policial ya ha dado sus frutos.
En una historia subida hace unos minutos, señalan que los agentes de la Comisaría compostelana les han informado que "el perro está en buen estado y en otra casa con otra persona".
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra