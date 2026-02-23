Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El precio de veraner cerca de RiazorLa Coruña que no fueUna panadería de 4 siglos en BetanzosAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

El animal ya está en otro hogar

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Las imágenes fueron compartidas este domingo y las reacciones no se han hecho esperar

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago

Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Un vídeo difundido a través de las redes sociales en el que se puede observar a una joven maltratando a su perro en Santiago, ha hecho que los usuarios estallen ante la crueldad que la dueña muestra con su mascota.

Grabadas en la rúa de Salgueiriños de Arriba, en las imágenes compartidas por la popular cuenta de Instagram @SalseoUSC, en las que ya avisa que son sensibles, se puede observar cómo la joven propina varias patadas al animal, llegando incluso a levantarlo en el aire por la correa atada al cuello, produciéndole un estrangulamiento momentáneo.

La situación ha sido notificada a la policía

"Ya difundí" u "Ojalá se pueda hacer algo y tenga una familia que le dé todo el amor que merece", son algunos de los más de setecientos comentarios que el vídeo acumula en menos de 24 horas, entre los que se encuentra uno de los propios gestores de Salseo, en el que informan que ya han notificado la situación de maltrato a la policía.

El animal ya se está en otro hogar

La buena noticia ha llegado en la mañana de este lunes. Después de la polémica generada este domingo entre los usuarios por las lamentables imágenes compartidas en redes sociales, desde Salseo USC confirman que la investigación policial ya ha dado sus frutos.

Noticias relacionadas

Captura de pantalla de la historia subida este lunes por Salseo USC en la que informa que el animal ya se encuentra a salvo

Captura de pantalla de la historia subida este lunes por Salseo USC en la que informa que el animal ya se encuentra a salvo / Salseo USC

En una historia subida hace unos minutos, señalan que los agentes de la Comisaría compostelana les han informado que "el perro está en buen estado y en otra casa con otra persona".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  7. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  8. La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en Vilalba

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en Vilalba

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Difunden el vídeo de una joven maltratando a su perro en Santiago y las redes estallan

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Galicia rebaja la temporalidad del empleo público pero casi triplica la tasa fijada por ley

Esta es la lista de los concellos que más incrementaron su inversión en obra pública

Esta es la lista de los concellos que más incrementaron su inversión en obra pública

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Explosión inversora en Galicia: los concellos ya aportan 3 de cada 10 euros en obra pública

Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia

Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia

Calcinados dos coches y un tercero dañado en un incendio en Ribeira

Rueda reivindica la política “sin personalismos exagerados” en el ecuador de su legislatura y critica una oposición "desnortada"

Tracking Pixel Contents