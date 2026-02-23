La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9
La Autopista del Atlántico tiene más de 26.000 usuarios diarios
Belén Teiga
La AP-9 está, una vez más, en el centro del debate. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que su equipo presentará un recurso ante la Audiencia Nacional ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la Autopista del Atlántico, vía vertebradora de la comunidad.
Esta decisión se produce pocos días después de que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmase que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había denegado a la Xunta el acceso al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea (CE). "Lamentamos que ser así", manifestó el mandatario autonómico.
Rueda incidió, así, en que su Gobierno pidió tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso en numerosas ocasiones. La prórroga de esta concesión de esta vía, que cuenta con unos 26.000 usuarios diarios, fue autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el popular José María Aznar y se alarga hasta el año 2040.
Así las cosas, el mandatario autonómico puso de manifiesto que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.
