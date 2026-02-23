Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El precio de veraner cerca de RiazorLa Coruña que no fueUna panadería de 4 siglos en BetanzosAsí está la clasificación en Segunda
instagramlinkedin

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

La Autopista del Atlántico tiene más de 26.000 usuarios diarios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes en San Caetano

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este lunes en San Caetano / Cedida

Belén Teiga

Santiago

La AP-9 está, una vez más, en el centro del debate. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció este lunes que su equipo presentará un recurso ante la Audiencia Nacional ante la "negativa" del Gobierno central a darle información sobre al proceso abierto en Bruselas por la prórroga de la Autopista del Atlántico, vía vertebradora de la comunidad.

Esta decisión se produce pocos días después de que la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, confirmase que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había denegado a la Xunta el acceso al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea (CE). "Lamentamos que ser así", manifestó el mandatario autonómico.

Rueda incidió, así, en que su Gobierno pidió tener acceso a las alegaciones estatales a este proceso en numerosas ocasiones. La prórroga de esta concesión de esta vía, que cuenta con unos 26.000 usuarios diarios, fue autorizada en su día por un Ejecutivo estatal liderado entonces por el popular José María Aznar y se alarga hasta el año 2040.

Noticias relacionadas

Así las cosas, el mandatario autonómico puso de manifiesto que la Comisión Europea ha advertido que España podría ser llevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no adopta medidas.

TEMAS

  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  7. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  8. La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra

Comprar caro, alquilar 'barato': así condiciona el precio de la vivienda la rentabilidad en Galicia

Comprar caro, alquilar 'barato': así condiciona el precio de la vivienda la rentabilidad en Galicia

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

La Xunta lleva a la Audiencia Nacional la "negativa" del Gobierno a informar sobre el proceso europeo por la prórroga de la AP-9

'CERCA': el proyecto que permite al lector diseñar un periódico cercano y a su medida

'CERCA': el proyecto que permite al lector diseñar un periódico cercano y a su medida

Más ojos contra el fuego: Galicia ampliará su red de cámaras forestales con 24 más en 14 bases aéreas

Más ojos contra el fuego: Galicia ampliará su red de cámaras forestales con 24 más en 14 bases aéreas

Fallece el joven de Ferrol de 19 años hospitalizado tras el incendio en Recimil

Fallece el joven de Ferrol de 19 años hospitalizado tras el incendio en Recimil

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Pesar en la USC por el fallecimiento del historiador Francisco Xavier Redondo

Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago

Así es la ruta que culmina en la cascada más bonita del interior de Galicia, a una hora de Santiago

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en Vilalba

El grupo juvenil vasco GKS reivindica la vandalización del busto de Fraga en Vilalba
Tracking Pixel Contents