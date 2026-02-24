Dos aviones de combate irrumpen en el cielo de Santiago durante unas maniobras del Ejército del Aire

Dos aviones de combate F-18 del Ejército del Aire y del Espacio sorprendieron este martes a muchos vecinos de Santiago tras sobrevolar parte del municipio antes de aterrizar en el aeropuerto compostelano. Los cazas proceden del Ala 12, con base en Torrejón de Ardoz, y su presencia se enmarca en unos ejercicios rutinarios que las Fuerzas Armadas realizan periódicamente en Galicia. Así lo confirmó a este diario el coronel jefe del Aeródromo Militar de Santiago, Juan Pedro Velázquez-Gaztelu Fernández de la Puente.

Según explicó el mando militar, este tipo de maniobras son habituales y pueden llevarse a cabo aproximadamente una vez al mes o cada dos meses. El ejercicio consiste en que los cazas despeguen desde bases como la de Torrejón —o en ocasiones desde Zaragoza— y vuelen hasta Santiago para realizar una escala operativa. Durante la maniobra, los aviones toman tierra en el aeropuerto compostelano, donde repostan combustible y reciben apoyo logístico en el aeródromo militar. Está previsto que ambos F-18 despeguen por la noche para regresar a su base en Madrid.

Gaztelu señaló que la presencia de estos aviones en la capital gallega no es algo extraño, ya que el Aeródromo Militar de Santiago desempeña una función de apoyo dentro del sistema de defensa aérea. No obstante, reconoció que en los últimos meses hacía tiempo que no se realizaban estos vuelos con escala en la ciudad, principalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

Estos ejercicios forman parte del entrenamiento habitual de los pilotos y de la coordinación de las distintas infraestructuras militares. En escenarios reales, este tipo de operaciones permitiría desplegar rápidamente cazas desde sus bases para interceptar o controlar aeronaves sospechosas cerca del espacio aéreo español, especialmente en áreas próximas al litoral gallego.

De hecho, aunque en la actualidad no se han detectado aeronaves sospechosas recientes en la zona, en el pasado sí se registraron episodios de vigilancia aérea vinculados a vuelos militares extranjeros en el entorno del Atlántico y del noroeste peninsular.

Aviones de combate en el Aeródromo Militar de Santiago el pasado verano. / Antonio Hernández

Sorpresa en las redes sociales

Las maniobras efectuadas por los dos cazas F-18 durante la mañana de este martes en Santiago, han sorprendido a muchos compostelanos tras la publicación en redes sociales de algunos vídeos de las aeronaves surcando el firmamento de la ciudad del Apóstol, sobre todo por el actual momento de escaladas bélicas en el mundo, por lo que la presencia de los aviones de combate en Compostela ha generado cierta intranquilidad entre los santiagueses.

Noticias relacionadas

Cabe recordar que el pasado viernes, el superportaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, cruzó el estrecho de Gibraltar rumbo al Mar Mediterráneo, en el que es el mayor despliegue aéreo y naval de los Estados Unidos en Oriente Medio desde el año 2003, por el conflicto que desde hace un tiempo mantiene abierto el presidente Donald Trump con el actual Gobierno Iraní.