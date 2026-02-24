El edadismo afecta a cuatro de cada diez mayores gallegos: se sienten ignorados por su edad

Uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años. Son un colectivo cada vez más numeroso en Galicia. Y, sin embargo, sufren en su día a día estereotipos, prejuicios y discriminación debido a su edad. Es lo que se ha pasado a denominarse edadismo, un fenómeno del que empieza ahora a tomarse conciencia, pero que aún supone un «impacto negativo» sobre estas personas. Un estudio elaborado por el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica le pone cifras: cuatro de cada diez mayores se han sentido ignorados por su edad y, de ellos, el 15 por ciento declara haberlo sentido «con frecuencia».

El último informe sobre «Lonxevidade e Envellecemento Demográfico en Galicia», elaborado por este organismo dependiente de la Xunta, dedica un capítulo al «edadismo» y recurre a una encuesta elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para cuantificar su impacto. El tipo de discriminación que se repite con mayor frecuencia está relacionado con las dificultades de los mayores para llevar a cabo ciertas gestiones. Seis de cada diez gallegos de más de 65 años se queja de que ha sentido «disgusto o impaciencia» por no entender bien lo que le decían. En todo caso, los autores del estudio explican que esto puede deberse a la edad pero también a otras casuísticas como padecer alguna discapacidad, limitaciones culturales o barreras lingüísticas...

Por esta razón, consideran más representativo de la discriminación por edadismo el hecho de que el 42 por ciento de los mayores de 65 años se sientan ignorados por razón de edad: el 27 por ciento lo ha percibido en algunas ocasiones y el 15 por ciento con frecuencia.

Además, el 35 por ciento de los gallegos de más de 65 reconoce que le contaron un chiste en el que se burlaban de las personas de su edad, mientras que dos de cada diez ha recibido comentarios que les han hecho sentir más viejos de lo que realmente son o bien les criticaron por «ser demasiado mayores para llevar determinado tipo de ropa». Y un 15 por ciento de los encuestados reconoció además que no realiza determinadas actividades por temor a lo que piensen de ellos.

Y, en todo caso, los autores del estudio advierten que estos datos podrían estar infravalorados, pues muchas veces estas personas no identifican ciertas experiencias como discriminación, «lo que puede hacer que les presten poca atención o directamente no las reflejen en sus respuestas».

De hecho, resulta preocupante que, según la encuesta, los dos primeros adjetivos con los que se define a las personas mayores sean «dependiente» y «enfermo».

Estrategia de la Xunta

En todo caso, en una comunidad tan envejecida como la gallega, el edadismo está ya en la agenda política de la Xunta, que el pasado año aprobó una estrategia para combatirlo. La Xunta destinará 530.000 euros de fondos propios para ejecutar medidas que contribuyan a la «concienciación y respeto hacia las personas con independencia de su edad».

Esta estrategia tiene tres ejes: fomentar las relaciones intergeneracionales, las actividades educativas para mejorar la concienciación sobre el problema y revisar políticas y legislaciones para proteger a los mayores frente a estas actitudes discriminatorias. Además, se creará un comisionado autonómico que velará por evitar o retirar de las normativas autonómicas «defectos» que incidan en la discriminación por motivos de edad.

La Xunta buscará asociaciones, organizaciones y entidades que puedan estar interesadas en participar en actividades intergeneracionales. También se prevén realizar campañas de sensibilización comunitaria para fomentar los aspectos positivos del envejecimiento y utilizar las redes sociales para concienciar frente al edadismo.