Un fin de semana para saborear Galicia: llega una de sus fiestas gastronómicas más importantes

Tras la celebración el año pasado de su edición más especial, Arzúa ultima los preparativos para la celebración este fin de semana de la 51ª edición de su emblemática Festa do Queixo, que como cada año atrae a miles de visitantes y a amantes de este producto lácteo.

Aunque las actividades relacionadas con la celebración ya comenzaron este sábado 21 de febrero con la II Carreira Terra do Queixo y continuarán este martes 24 y 25 de febrero con catas y una masterclass del chef Andrés Torreiro, el grueso de la Festa do Queixo tendrá lugar entre el viernes 27 de febrero y el domingo 1 de marzo, cuando se combinarán la gastronomía, la música o la divulgación, entre numerosas propuestas.

"A Festa do Queixo é moito máis ca unha celebración: é unha ferramenta de promoción económica, cultural e social que medra cada ano grazas ao traballo colectivo e ao apoio institucional", señaló el alcalde arzuano, Xoán Xesús Carril, durante la presentación en Santiago de esta edición de la fiesta.

Programa completo

Los días grandes de la fiesta incluirán tres jornadas cargadas de actividades gastronómicas, música en directo y degustaciones del afamado queso de Arzúa-Ulloa, considerado como uno de los grandes embajadores de la gastronomía gallega.

Queso de la DOP Arzúa-Ulloa. / Cedida

La programación festiva del fin de semana arrancará el viernes 27 con la 9ª edición del "Pequequeixo" con el espectáculo Latexos de K'Paparota y con la 18ª edición del concurso de tapas e petiscos Festa do Queixo.

Con todo, la inauguración oficial no tendrá lugar hasta el sábado 28 con la lectura del pregón a cargo del actor Federico Pérez Rey a las 12.00 horas; seguido de un showcooking con el chef Diego Mato (una actividad que se repetirá por la tarde a las 17.00 y a las 20.00 h.) y de la charla y cata Experiencias con Cervezas 1906 "Mesmo Queixo, diferente evolución".

Federico Pérez Rey será el encargado de leer el pregón en la 51 Festa do Queixo de Arzúa / Jesús Prieto

Ya por la tarde, la música será protagonista con el concierto de Duendenta en la Praza de Galicia, de Pelica de Burra en la Capela da Madalena y de Familia Bocaprier que animarán las calles arzuanas.

Conciertos gratuitos

Tras todas estas actividades, el Campo da Feira acogerá, con acceso gratuito, los conciertos a partir de las 20.30 horas. Abrirá las actuaciones el trío compostelano Dogo, ganadores del certamen Queixo Maquetón. El grupo, formado en 2023, se caracteriza por su mezcla de showgaze, post-punk e indie con un sonido intenso y atmosférico, creando un proyecto que destaca por melodías envolventes, distorsiones poderosas y letras evocadoras en gallego.

A las 21.15 h. será el turno del vallisoletano Dulzaro, considerado como una de las grandes revelaciones de la música tradicional de Castilla y León por su renovación del folclore con una fusión vibrante de raíz y vanguardia, que llega a Arzúa tras lanzar el pasado año su primer disco, 'Ícaro'.

A continuación, a las 22.25 h. será el turno del grupo barcelonés Dorian y su combinación de new wave, electrónica e indie rock.

Pasada la madrugada, a las 00.10 h., se subirá al escenario del Campo da Feira la mezcla de ska, reggae, punk y rock con un marcado de carácter reivindicativo de Dakidarría.

Cerrarán los conciertos del sábado Cool Nenas. El grupo formado por Dani Costas, María Grep y Kimberley Tell subirá a los escenarios a las 1.55 h. con su combinación de pop, electrónica y música urbana.

Domingo de sesión vermú y últimos conciertos

La 51ª edición de la Festa do Queixo de Arzúa se despedirá el domingo, con aún bastantes actividades por delante: 6º torneo de Ajedrez Chess & Cheese Arzúa, obradoiros de catas, animación de calle, un nuevo concierto de Pequequeixo o la sesión vermú con la cantante MJ Pérez (12.30 h.), que presentará en directo su nuevo álbum 'Je tiens bon'.

A partir de las 18.00 horas será el turno del grupo IALMA y del cantante folk Budiño, que será el encargado de cerrar esta nueva edición de una de las fiestas gastronómicas más importantes de Galicia.