Detenido en Ribadumia un presunto yihadista

El operativo que se inició este martes está a cargo de la Comisaría General de Información de Madrid

RAC

Agentes de la Policía Nacional han detenido en las últimas horas en Ribadumia a un presunto yihadista, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Se trata de un operativo que se inició este martes y que está a cargo de una unidad de Madrid, han precisado al respecto las citadas fuentes. En concreto, está a cargo de la Comisaría General de Información.

Mientras, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha confirmado, al ser cuestionado por la detención, que hay una operación abierta.

A preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, ha apelado a la «prudencia» y a dejar trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

«Se está trabajando», ha sentenciado al ser preguntado, en concreto, por el caso, pero sin dar más detalle al tratarse de un operativo todavía abierto.

