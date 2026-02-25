Un filtro físico para participar en la lucha contra las llamas: «Si estás un poco en forma, es bastante asequible»

Decenas de personas se agolpan en la puerta del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, en la capital gallega. Esperan, diligentes, a que su nombre sea declamado a viva voz para poder entrar al recinto. En los atuendos se percibe que no estamos ante un examen teórico: pantalones cortos, mallas, zapatillas deportivas... Si bien, un par de postulantes aparecen con vaqueros y zapatos. «Siempre hay algún despistado», bromea uno de los profesionales que va recibiendo a los aspirantes.

El recinto, que en su día asistió atónito al interminable dribbling de Ronaldo Nazario, acoge esta semana las pruebas físicas para acceder al cuerpo de extinción de incendios forestales de cara a la próxima campaña. «Contamos con 1.800 aspirantes, muchos de ellos con experiencia en años anteriores. Además, como consecuencia de los diferentes procesos selectivos tenemos el mayor número de vacantes, no sé si de la historia, pero por lo menos sí de los últimos años», explica Ángel Romero, jefe del servicio de Persoal de la Consellería de Medio Rural.

Para entrar en esa lista de contratación, los aspirantes únicamente deben dar ocho vueltas a la pista de atletismo —3.200 metros en total— en un tiempo máximo de 30 minutos, cargando una mochila con un lastre de 11 kilos. El único condicionante es que el recorrido hay que cubrirlo andando. «No puedes correr. Cada persona lleva un chip en el que se registra tiempo y recorrido», explica Romero, sobre una prueba que peritan dos árbitros de la Federación Gallega de Atletismo (FGA).

A simple vista, para el ojo inexperto, es llamativo que la mayoría de los postulantes peinan canas. Sin embargo, Romero aclara: «Puede llamar la atención pero, realmente, si hacemos una media entre toda la gente del dispositivo, tanto los fijos como los que se mueven en las contrataciones, superamos de media los 50 años».

Contratos de nueve meses

La falta de relevo generacional, un problema que adolecen múltiples sectores de la economía gallega, es notable también entre los brigadistas. De hecho, en una prueba en la que participan más de 90 personas, los veinteañeros se pueden contar con los dedos de una mano. «Antes, hasta 2018, había muchos universitarios que se presentaban, con la idea de conseguir un trabajo para verano que les ayudase a pasar el curso, pero eso ahora es imposible», apunta Romero.

¿Por qué? El Ejecutivo gallego duplicó entonces la duración de los contratos de los brigadistas empleados para reforzar el servicio de extinción. A mayores, desde el 2023, el periodo de contratación se fue alargando anualmente un mes, de modo que los postulantes que sean contratados este año tendrán trabajo durante nueve meses.

«Esos jóvenes ahora se apuntan a las brigadas municipales, donde los contratos son de tres meses», explica el jefe de servicio de Personal de Medio Rural. Sin embargo, ese trasvase se da también a la inversa. Es el caso de Jason Brea, que lleva ocho años formando parte del servicio del Concello de Outes. Este año, con el objetivo de lograr un contrato más duradero ha acudido a las pruebas. «Es la primera vez que me presento. Llevo ocho años trabajando en las brigadas municipales, pero busco algo que me dé un poco más de estabilidad», explica, tras salvar el recorrido de tres kilómetros en menos de media hora.

Jason Brea / Mateo Garrido Triñanes

«Más allá de los jóvenes, las mujeres también están muy infrarrepresentadas en el servicio. Creo que no llegan a conformar si quiera el 10% del dispositivo», apunta Romero. Una cifra que se confirma en la prueba realizada en San Lázaro, apenas siete mujeres partían de la línea de salida en un grupo que, como ya se mencionaba, conformaban más de noventa personas.

Una prueba «asequible»

Los datos demuestran que el examen físico al que se someten los brigadistas es bastante accesible. «Prácticamente el 97% de las personas que participan en la prueba la superan con éxito», cifra Romero. Sin ir más lejos, en la ronda a la que asistió EL CORREO GALLEGO, únicamente un aspirante no logró cubrir el recorrido en menos de media hora. Se trataba, además, de uno de los postulantes más veteranos de este turno. Cuando superaba la meta, el cronómetro marcaba los 30:05, de modo que cinco segundos le impedirán formar parte de las listas de contratación. «Llevo con gripe desde la semana pasada. Además, la edad no perdona», se exculpaba, jadeante, tomando el camino hacia las duchas del estadio compostelano.

Tomás Campos. / Mateo Garrido Triñanes

«Realmente, si estás un poco en forma, es una prueba que se hace bastante asequible», apuntaba Tomás Campos, otro de los aspirantes, también de Outes y que ya había superado el examen físico en ocho ocasiones. «Este será el noveno año que trabaje como brigadista», explicaba a este diario.

Después de que la Xunta comience a formalizar las contrataciones a mediados del próximo mes, estos bomberos llevarán a cabo una «formación mínima básica, sobre todo, en prevención de riesgos en la actividad». Al fin y al cabo, tal y como explica Romero, durante el último año «aproximadamente un 12% de los efectivos que conforman el dispositivo contraincendios estuvieron de baja».

Noticias relacionadas

Es por ello que aquellos postulantes que no se encuentren entre los elegidos en el primer turno de contrataciones, terminen trabajando cubriendo alguna de estas vacantes. «El año pasado hicimos otra prueba en verano para cubrir esas bajas, este año creo que no será necesario», sentencia Romero.