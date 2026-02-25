El PP gallego inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento de Galicia

El PPdeG colocó esta mañana un busto en homenaje a Manuel Fragaen la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia.

Las hermas del expresidente de la Xunta, fallecido hace 14 años, han ganado notoriedad en las últimas semanas. En primer lugar, después de que ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y otros socios del Gobierno demandasen la retirada de su figura de los pasillos del Senado. Estos grupos fundamentaban su solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática como la Cámara Alta «no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión».

Cabe recordar, que el ex líder del Ejecutivo gallego era el ministro responsable de las fuerzas de orden público cuando el 3 de marzo de 1976 se dio la matanza de Vitoria, en la que cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.

Más recientemente, el grupo juvenil vasco GKS vandalizó con pintura roja el busto de Manuel Fraga en su localidad natal, Vilalba. Un acto que, precisamente, enmarcaron en los actos dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria.

Busto de Fraga vandalizado días atrás / Cedida

Tanto el BNG como el PSdeG se desmarcaron, rápidamente, de esta acción. La portavoz nacionalista, Ana Pontón, aseguró que «no representaba» a la formación frentista, mientras que la diputada socialista Patricia Iglesias mostró su «absoluta condena» hacia la vandalización de la efigie del expresidente de la Xunta.

Homenaje

La 'inauguración' del nuevo busto de Fraga en la sede del legislativo gallego tuvo lugar este miércoles, al término de una votación en la sesión plenaria que alberga la Cámara autonómica, y en ella participaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba de asumir la presidencia de la Fundación Fraga y es, además, directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador. Además, los conservadores quisieron promover una declaración institucional de condena en la Cámara autonómica, pero requeriría el asentimiento de todos los grupos y, según fuentes consultadas por Europa Press, ha fracasado.

Noticias relacionadas

El busto está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.