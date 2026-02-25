Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaNuevo hotel en Vilaboa para el aeropuerto de A CoruñaEntrevista a Juan Copa, técnico del LiceoEroski integra a personas con discapacidad en un nuevo servicio en Betanzos
instagramlinkedin

El PP gallego inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento de Galicia

Los conservadores quisieron, además, promover una declaración institucional de condena de la vandalización de la efigie del expresidente en Vilalba que ha fracasado

Inauguración del busto de Fraga, esta mañana

Inauguración del busto de Fraga, esta mañana / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

El PPdeG colocó esta mañana un busto en homenaje a Manuel Fragaen la entrada del espacio reservado para su grupo en el Parlamento de Galicia.

Las hermas del expresidente de la Xunta, fallecido hace 14 años, han ganado notoriedad en las últimas semanas. En primer lugar, después de que ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y otros socios del Gobierno demandasen la retirada de su figura de los pasillos del Senado. Estos grupos fundamentaban su solicitud en la Ley de Memoria Democrática, subrayando que una institución democrática como la Cámara Alta «no puede normalizar símbolos de impunidad ni proyectar reconocimiento público sobre responsables políticos vinculados a la represión».

Cabe recordar, que el ex líder del Ejecutivo gallego era el ministro responsable de las fuerzas de orden público cuando el 3 de marzo de 1976 se dio la matanza de Vitoria, en la que cinco trabajadores fueron asesinados por la Policía Armada durante el desalojo de la Iglesia San Francisco de Asís tras varias jornadas de huelga general.

Más recientemente, el grupo juvenil vasco GKS vandalizó con pintura roja el busto de Manuel Fraga en su localidad natal, Vilalba. Un acto que, precisamente, enmarcaron en los actos dentro del 50º aniversario de los sucesos de Vitoria.

Busto de Fraga vandalizado días atrás

Busto de Fraga vandalizado días atrás / Cedida

Tanto el BNG como el PSdeG se desmarcaron, rápidamente, de esta acción. La portavoz nacionalista, Ana Pontón, aseguró que «no representaba» a la formación frentista, mientras que la diputada socialista Patricia Iglesias mostró su «absoluta condena» hacia la vandalización de la efigie del expresidente de la Xunta.

Homenaje

La 'inauguración' del nuevo busto de Fraga en la sede del legislativo gallego tuvo lugar este miércoles, al término de una votación en la sesión plenaria que alberga la Cámara autonómica, y en ella participaron la secretaria general del PPdeG, Paula Prado; el portavoz parlamentario, Alberto Pazos; la viceportavoz y diputada lucense Cristina Sanz; y la vilalbesa Sandra Vázquez, que acaba de asumir la presidencia de la Fundación Fraga y es, además, directora xeral de Relacións Parlamentarias.

Los populares gallegos quieren con este gesto rendir homenaje a su presidente fundador. Además, los conservadores quisieron promover una declaración institucional de condena en la Cámara autonómica, pero requeriría el asentimiento de todos los grupos y, según fuentes consultadas por Europa Press, ha fracasado.

Noticias relacionadas

El busto está ubicado dentro del espacio del Grupo Popular, situado justo en la entrada habilitada a modo de recepción y puede verse desde el pasillo de la Cámara que discurre justo por delante.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  7. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  8. La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra

El PP inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento gallego

El PP inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento gallego

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Detenido en Ribadumia un presunto yihadista

Detenido en Ribadumia un presunto yihadista

Un filtro físico para participar en la lucha contra las llamas: «Si estás un poco en forma, es bastante asequible»

La Xunta se emplea a fondo en las sanciones a empresas por infracciones de consumo: 16 millones de euros en 2025

La Xunta exige conocer el Plan Director del Corredor Atlántico tras tres años sin reunión

Próximo «baile de sillas» en la administración gallega: hasta 6.000 afectados

Próximo «baile de sillas» en la administración gallega: hasta 6.000 afectados

El Constitucional levanta la suspensión a la ley autonómica de dependencia recurrida por el Gobierno

El Constitucional levanta la suspensión a la ley autonómica de dependencia recurrida por el Gobierno
Tracking Pixel Contents