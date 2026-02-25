Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más vuelos en Alvedro durante el cierre de LavacollaLa selección jugará en RiazorEl Concello promueve cambios en el plan de VismaLa desclasificación de los papeles del 23-F, en directoAsí es el museo del Deportivo
instagramlinkedin

Salud pública

La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre

Personas con problemas respiratorios, ancianos, niños y embarazadas son las más vulnerables ante la mala calidad del aire, sobre todo en las provincias de Ourense y Lugo

Efecto del polvo en suspensión en el aire, en Valencia.

Efecto del polvo en suspensión en el aire, en Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

R. S. C.

La Xunta ha activado la alerta por la llegada a Galicia de polvo en suspensión procedente del norte de África. De acuerdo con los modelos predictivos de la Consellería de Medio Ambiente, esto puede provocar que en determinadas zonas de Galicia, sobre todo en las provincias de Ourense y de Lugo, la calidad del aire empeore, por el aumento de las concentraciones de partículas el mismo, pudiendo producir efectos adversos en la salud humana.

Por este motivo, y para reducir su posible impacto en la salud, la Dirección General de Salud Pública recomienda, sobre todo, en el caso de la población sensible, limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio intenso, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo en los domicilios y usar máscaras y/o gafas en exteriores.

La población que puede verse más afectada por la mala calidad del aire, debido a la elevación de las partículas en suspensión, son las personas con enfermedades pulmonares o cardiocirculatorias, principalmente asma o EPOC, los ancianos, niños y embarazadas.

Noticias relacionadas

El tamaño de las partículas, determina el riesgo del polvo para la salud. De estas partículas, las que pueden causar efectos nocivos en la población, son las PM10 de 10 micras o menores, que producen síntomas como irritación en los ojos, nariz, boca y garganta. Las menores de 2,5 micras (PM2,5), además, tienen la capacidad de introducirse en los pulmones y en el torrente sanguíneo, produciendo sobre todo, una merma de la capacidad respiratoria lo que provoca problemas respiratorios y agravamiento de las patologías crónicas, como el asma o la EPOC.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Mientras el alquiler se dispara en A Coruña, Sofía (53 años) alquila su piso por 400 euros: 'Sé a quién le doy las llaves’”
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. La autopista AP-9, cortada tres horas entre A Coruña y Santiago por un choque múltiple con una veintena de vehículos en Oroso
  5. Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
  6. Dos heridos graves en la autopista de Carballo a A Coruña al chocar dos turismos por granizo en la calzada
  7. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  8. La borrasca 'Joseph' en Galicia: La alerta roja por lluvias deja sin clase al interior de Pontevedra

La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre

La Xunta activa la alerta por la llegada de polvo en suspensión a Galicia y recomienda limitar la actividad al aire libre

Manuel Fraga, citado hasta siete veces en los planes para derrocar a Adolfo Suárez

Manuel Fraga, citado hasta siete veces en los planes para derrocar a Adolfo Suárez

Galicia pierde en cinco años 24.500 niños, suma 11.200 nonagenarios y la edad media de la población supera ya los 48 años

Galicia pierde en cinco años 24.500 niños, suma 11.200 nonagenarios y la edad media de la población supera ya los 48 años

El PP inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento gallego

El PP inaugura un busto de Fraga en la sede de su grupo en el Parlamento gallego

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Galicia será destino de "buena parte" de los 10 millones de viajes previstos para ver el eclipse del 12 de agosto: el Gobierno prepara su estrategia de seguridad

Detenido en Ribadumia un presunto yihadista

Detenido en Ribadumia un presunto yihadista

Un filtro físico para participar en la lucha contra las llamas: «Si estás un poco en forma, es bastante asequible»

La Xunta se emplea a fondo en las sanciones a empresas por infracciones de consumo: 16 millones de euros en 2025

Tracking Pixel Contents