Cuatro concellos gallegos cuentan con más plazas turísticas que habitantes

Febrero no es, ni de lejos, el mes más propicio para el turismo en Galicia, pese al tirón que supone el tradicional Entroido, especialmente en la provincia de Ourense. Los datos del pasado año así lo evidencian: las pernoctaciones registradas en el segundo mes del calendario apenas representaron el 3% del total anual. Algo similar ocurre con el Camino de Santiago. Del más de medio millón de peregrinos que completaron la ruta en 2025, solo el 0,7% lo hizo en febrero.

La escasa demanda explica que numerosos establecimientos —sobre todo en el litoral de la comunidad— permanezcan cerrados en estas fechas, aprovechando el parón para preparar la temporada alta. Sin embargo, las cifras de Turismo de Galicia revelan que en estos momentos cuatro concellos gallegos cuentan con más plazas turísticas activas que habitantes.

Dos de ellos se sitúan en el epicentro del turismo gallego, las Rías Baixas. Sanxenxo dispone de 34.314 camas en hoteles, pensiones, cámpings y Viviendas de Uso Turístico (VUT), lo que equivale a 190 plazas por cada 100 residentes. En el vecino municipio de O Grove, las 11.512 camas activas suponen 107 plazas por cada 100 habitantes. Ambos concellos, claramente orientados al turismo de sol y playa, presentan además las mayores densidades de alojamiento de Galicia, con más de 500 camas por kilómetro cuadrado.

Los otros dos municipios con esta singularidad se encuentran en la provincia de Lugo, aunque responden a perfiles turísticos distintos. Barreiros, en plena Mariña lucense y vinculado al turismo estival del litoral cantábrico, dispone este mes de 4.654 plazas activas, lo que supone 149 por cada 100 vecinos. Portomarín, por su parte, enclave estratégico del Camino Francés y final de la etapa que parte de Sarria, ofrece cerca de 1.450 camas, equivalentes a 112 por cada 100 habitantes.

Estos cuatro concellos vieron incrementada, con respecto al mismo mes del pasado año, su densidad de plazas turísticas. Todos ellos cuentan con más camas por habitante que en las mismas fechas de 2025. En aquel momento, en O Grove los habitantes superaban todavía el número de plazas de alojamiento.

Este incremento de la capacidad alojativa no es un fenómeno aislado, sino que se extiende al conjunto de la comunidad. En comparación con febrero de 2024, el número total de camas en establecimientos gallegos ha crecido un 13%, hasta superar las 308.000.

La expansión se explica, fundamentalmente, por el auge de la vivienda de uso turístico. En apenas dos años, el número de VUT activas en Galicia aumentó un 25%, hasta alcanzar las 27.803. Estas concentran ya casi la mitad de la oferta disponible: 150.737 de las 308.270 plazas totales corresponden a pisos turísticos. En contraste, el modelo tradicional muestra una evolución prácticamente plana. El número de hoteles apenas se ha incrementado en dos establecimientos en ese mismo periodo, mientras que las plazas hoteleras se mantienen en torno a las 58.000.