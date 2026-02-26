Educación abandonará el programa de auxiliares de conversación en Galicia si el Gobierno no rectifica la convocatoria

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha puesto hoy fecha límite política a un conflicto que lleva meses creciendo en silencio administrativo: si el Gobierno central no aporta «garantías jurídicas» que despejen la incertidumbre, Galicia tendrá que abandonar el programa estatal de auxiliares de conversación, una de las piezas más visibles del refuerzo de idiomas en las aulas gallegas. Esta herramienta lleva 15 años funcionando en la comunidad.

Rodríguez sitúa el problema en una «discrepancia interna» dentro del propio Ejecutivo: mientras el Ministerio de Educación mantiene el programa en las mismas condiciones de siempre, el Ministerio de Trabajo lo está cuestionando a través de inspecciones que en otras comunidades ya habrían acabado en sanciones cuantiosas. En Galicia, según explicó, existe un procedimiento abierto pendiente de resolución, para el que la Xunta ya presentó alegaciones.

Intercambio cultural o contrato laboral

La raíz del choque está en el estatus de los auxiliares. Educación los encuadra como participantes en un intercambio cultural con una asignación para gastos y cobertura sanitaria; Trabajo, en cambio, estaría exigiendo su contratación laboral y cotización en el Régimen General de la Seguridad Social. Este giro, a juicio del conselleiro, «dinamita» el modelo vigente. La Xunta ya había trasladado esta preocupación por escrito a la ministra Pilar Alegría a finales de 2025, advirtiendo de que las comunidades que siguen las directrices del Ministerio de Educación quedan «indefensas» cuando otro departamento del mismo Gobierno las impugna en la práctica.

«De persistir esta falta de seguridad jurídica, desde Galicia no podremos continuar con esta iniciativa», reiteró Rodríguez, que calificó la situación de «irresponsabilidad persistente» y «falta de coherencia» entre ministerios. El conselleiro anunció, además, el envío de una nueva carta para reclamar una solución coordinada que evite que la convocatoria vuelva a lanzarse sin cambios mientras se multiplican las inspecciones. Rodríguez asegura que en otras comunidades autónomas, las inspecciones ya derivaron «en multas millonarias».

La Xunta subraya otro elemento que, en su opinión, agrava la «incoherencia»: Galicia afirma haber cumplido «a pie de letra» las condiciones fijadas desde Madrid pese a asumir la mayor parte de la factura. El Gobierno gallego estima que financia cerca del 80% del coste del programa —4,8 millones de euros de un total aproximado de 5,2 millones—, una aportación que contrasta con la ausencia de un marco estable que proteja a las autonomías ante posibles contingencias económicas.

Momento de récord histórico

El aviso del conselleiro llega, además, en el momento de mayor despliegue de la iniciativa en Galicia. Este curso la comunidad alcanzó un récord histórico: 690 auxiliares de conversación procedentes de 19 países, repartidos en 791 centros educativos de 238 ayuntamientos. La Xunta destaca que la cifra multiplica por más de diez los 67 auxiliares con los que contaba en 2009, una evolución que vincula a la estrategia autonómica de lenguas extranjeras y a la expansión del modelo plurilingüe.