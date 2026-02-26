Un hombre de 55 años muere arrollado por un turismo en la Vía Edison de Santiago
El accidente ocurrió fuera del paso de peatones en el polígono del Tambre
Los servicios de emergencia no lograron reanimar a la víctima
Arturo Reboyras
Santiago
Un hombre de aproximadamente 55 años, nacido en 1970, ha fallecido este jueves tras ser atropellado por un turismo en la Vía Edison, a la altura del número 19, en el polígono del Tambre, Santiago. Según informaron las autoridades, el accidente no se produjo en un paso de peatones.
Hasta el lugar acudieron la Policía Local de Santiago y los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos del personal sanitario, la víctima no pudo ser reanimada. La policía permaneció en la zona durante más de dos horas para investigar las circunstancias del accidente y asegurar el lugar.
