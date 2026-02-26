Transportistas, taxistas o carteros dan aviso a Tráfico de los conductores de riesgo

La unidad de Usuarios de Riesgo (UdR) de la Guardia Civil de Tráfico nació en Galicia en el año 2017. Ourense, en concreto el municipio de Verín, fue la cuna de este sistema de vigilancia pionero en España a conductores sin carné y que con el paso de los años se extendió al resto de la comunidad e incluso del mapa nacional. El elevado número de fallecidos sin licencia en las carreteras ourensanas hizo saltar entonces las alarmas en la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico. Las estadísticas le llevaron a diseñar ya en 2009 un dispositivo especial de seguimiento para esa provincia: casi el 60% de los muertos en la red viaria de Ourense carecía de licencia. Ante este balance, los agentes pusieron en marcha un plan de control a automovilistas sin carné durante el periodo 2009-2013, lo que permitió rebajar al 5% ese porcentaje.

Para la detección de estos delincuentes viales en Galicia, la Guardia Civil de Tráfico cuenta con la colaboración de distintas unidades policiales, así como transportistas, taxistas, empleados de gasolineras, incluso carteros y los propios familiares. Con los datos que les aportan, logran identificar a este tipo de perfiles de riesgo y comportamientos asociales, así como conocer sus desplazamientos habituales. Desde el Sector de Tráfico en Galicia se pretende actuar de manera preventiva: la filosofía es no esperar a que sea demasiado tarde, sino adelantarse para evitar que ese conductor no solo se ponga en riesgo él sino al resto de usuarios de la vía.

El jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, no se anda con rodeos cuando se le pregunta por los recursos disponibles. Habla con la serenidad de quien conoce cada kilómetro de la red viaria gallega y cada limitación de la plantilla. «Los medios son los que son. Ojalá tuviéramos más efectivos para hacer más prevención y seguimientos más exhaustivos sobre este perfil de reincidentes», admite.

La frase no es una queja, sino un diagnóstico. Porque mientras la unidad de seguimiento de los conductores de riesgo intenta vigilar a quienes no deberían conducir, otra realidad devora horas de servicio: los accidentes por irrupción de animales. Ya fueron más de 6.000 el año pasado, casi la mitad de todos los siniestros ocurridos en la red viaria gallega. Se trata de una estadística que condiciona por completo la planificación de los dispositivos de Tráfico.

«La labor preventiva de alcoholemias que deberíamos hacer en horario de tarde y entrada la noche se ve obstaculizada por el elevado número de accidentes con animales», apunta Hidalgo. Y es que tienen que acudir a ellos, y eso les resta capacidad para vigilar a los reincidentes.