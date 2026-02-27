Los 'fitipaldis' del asfalto: a más de 160 km/h en vías secundarias

El balance de las sanciones por exceso de velocidad que acarrean retirada de puntos dibuja un escenario que justifica la nueva batería de radares que Tráfico acaba de poner en funcionamiento. En Galicai siguen detectándose velocidades que poco tienen que ver con la conducción ordinaria: más de un centenar de conductores son sorprendidos cada mes circulando a más de 90 km/h en zonas urbanas, por encima de 160 km/h en la red secundaria o rozando los 200 km/h en autopistas y autovías. Para estos fitipaldis que convierten la vía pública en un circuito, la sanción es doble: multas de 500 o 600 euros y la pérdida de seis puntos del permiso.

En el primer semestre del año pasado, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los radares fijos de la DGT en la comunidad gallega detectaron a 651 conductores circulando a velocidades catalogadas como graves o muy graves. En todo 2024 había sido casi 1.270. A ellos se suman los casos que ya trascienden la vía administrativa: 25 conductores gallegos se sentaron en 2024 en el banquillo por superar en más de 60 km/h el límite en zonas urbanas o en más de 80 km/h en vías interurbanas, lo que constituye delito contra la seguridad vial. En esos primeros seis meses de 2025,

Tráfico notificó casi 19.500 sanciones con retirada de puntos por velocidad en Galicia. La mayoría —unos 16.600 conductores, el 85%— perdieron dos puntos por superar entre 21 y 30 km/h el límite en zonas de 20 a 50 km/h, o por circular entre 31 y 50 km/h por encima del máximo permitido en vías de 60 a 120 km/h. Otros 2.200 conductores afrontaron la pérdida de cuatro puntos por excesos más elevados. Y los 651 sancionados con seis puntos se concentran sobre todo en A Coruña (200 casos) y Pontevedra (362).