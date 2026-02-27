Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paralizada la licitación para los dos nuevos helicópteros del 061

La Xunta ha frenado su contratación, por más de 55 millones, a raíz de un recurso judicial por las restrictivas prescripciones técnicas

Un helicóptero del 061.

Un helicóptero del 061. / FdV

X. A. T.

Santiago

La Xunta ha paralizado la licitación de un suculento contrato, del transporte sanitario aéreo urgente, que incluía como aspecto más novedoso el primer servicio de helicóptero en horario nocturno.

El concurso lo ha frenado el propio 061 —el órgano licitador— a raíz del recurso presentado ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo número 2 de Pontevedra en el que se impugnaban determinados requisitos técnicos recogidos en los pliegos de condiciones por ser demasiados restrictivos.

El 061 ha decido ponerle el frente a la contratación aunque no haya sido objeto de ninguna medida cautelar por parte del juzgado y sostener que la Asesoría Xurídica de la Xunta avaló en todo momento el pliego de condiciones técnicas.

«Después de haberse iniciado el procedimiento relativo a la impugnación de determinadas características técnicas, el órgano de contratación, aun sin estar obligado al no haberse dictado ninguna medida cautelar, considera preciso suspender el plazo de presentación de ofertas en tanto no se resuelva el procedimiento, a efectos de evitar perjuicios o daños económicos mayores, en caso de que en la sentencia se estime la pretensión de la parte recurrente», explica el 061.

Ahora aún se estaba en plazo para presentar ofertas, que terminaba el próximo lunes, pero se mantendrá abierto hasta que haya una resolución judicial.

El contrato ha salido a licitación por más de 55 millones de euros por la prestación del servicio durante ocho años a cargo de dos helicópteros, uno con base en Santiago y el otro, en Ourense.

TEMAS

