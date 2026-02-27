Galicia tendrá 23 rutas aéreas en Semana Santa de 2026, con Marrakech como novedad internacional

Galicia tendrá 23 rutas diferentes para volar en Semana Santa de 2026 (27 de marzo al 6 de abril). La gran novedad será Marrakech, que se suma a la oferta internacional, con salidas desde Santiago, el aeropuerto con más conexiones (22), seguido de A Coruña (8) y Vigo (5).

El recorte de Ryanair reduce la oferta internacional respecto a 2025, sobre todo en Santiago y Vigo. Aun así, Galicia mantiene enlaces con Londres (tres aeropuertos), Dublín, Bruselas, Fráncfort, París, Basilea, Ginebra, Marrakech y Milán.

Destinos aéreos desde Galicia en la Semana Santa 2026 Rutas internacionales: Londres (Stansted, Heathrow y Gatwick), Dublín, Bruselas, Fráncfort, París, Basilea, Ginebra, Marrakech y Milán. Rutas peninsulares: Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Sevilla y Valencia. Rutas insulares nacionales: Palma de Mallorca, Tenerife Norte, Tenerife Sur, Las Palmas de Gran Canaria y Fuerteventura.

Vuelos desde A Coruña

El aeropuerto de Alvedro tendrá durante la Semana Santa de 2026 ocho destinos. De ellos, dos serán internacionales: Ginebra y Milán. Este último se operará en exclusiva desde A Coruña. Ambos los opera easyJet. También vuelan en A Coruña Iberia, Air Europa, Vueling, Volotea (que cesará operaciones tras Semana Santa) y Binter.

Vuelos desde Santiago

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro tendrá la mayor oferta de destinos de Galicia. Desde Lavacolla se podrá volar a 10 aeropuertos internacionales durante la próxima Semana Santa y a 12 destinos nacionales. La mayoría de rutas las opera Vueling, pero también hay oferta de Ryanair, Aer Lingus, Iberia y Lufthansa.

Vuelos desde Vigo

El aeropuerto de Peinador será el que menos oferta de vuelos tenga desde Galicia. La terminal olívica no tendrá ningún vuelo internacional tras perder el de Londres el pasado mes de enero. En Vigo habrá cinco destinos nacionales operados por Iberia, Air Europa, Vueling, Air Nostrum y Binter.