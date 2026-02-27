La Xunta triplica las ayudas para reformar pisos vacíos y ponerlos en alquiler en Galicia

En plena crisis habitacional, más de medio millón de viviendas en Galicia están vacías. Tras varios intentos frustrados de sacar al mercado estas casas desocupadas, la Xunta empieza a cosechar los primeros frutos con su programa Fogar Vivo. Por esta razón ha decidido triplicar el presupuesto destinado a conceder ayudas a los propietarios que pongan estos inmuebles en alquiler. El Diario Oficial de Galicia publica este viernes una nueva convocatoria dotada de 2,8 millones de euros para financiar reformas y el pago de seguros a particulares y empresas que pongan en alquiler pisos que lleven más de tres meses deshabitados, siempre que lo hagan a un precio asequible.

El pasado año la Xunta concedió 239 ayudas por un importe de 1,3 millones de euros. A mediados de año tuvo, de hecho, que ampliar el presupuesto al aumentar la demanda de estas ayudas. Ahora triplica este importe "para seguir contribuyendo a reforzar el mercado del alquiler".

La cuantía máxima de estas subvenciones será de 16.000 euros por vivienda, de los que 11.000 irán dirigidos a sufragar las obras de rehabilitación. Se darán además 2.000 euros adicionales para obras cuando los inquilinos no superen los 36 años o sean familias con hijos menores a cargo o con personas dependientes.

Además, se darán hasta 3.000 euros a los propietarios para sufragar los seguros de impagos y daños en el hogar durante los cinco primeros años de contrato, un incentivo con el que se pretende reforzar la seguridad de los propietarios y animarlos a ofertar sus viviendas en alquiler.

Menos papeleo

En esta nueva convocatoria se simplifica el procedimiento para participar en el programa, ya que se reduce la documentación que deben aportar los interesados en recibir las ayudas. Estas subvenciones se podrán solicitar desde el lunes 9 de marzo hasta el 3 de junio.

La ayuda para acometer obras incluirá los gastos de rehabilitación para garantizar la habitabilidad de la vivienda, así como las obras necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones y su adaptación a la normativa vigente. También se podrán financiar cambios en la redistribución de la vivienda, la adquisición y colocación de mobiliario de cocina o el cambio de sanitarios, lavadoras, bañeras y mamparas.

En el caso de la subvención vinculada a los seguros se cubrirán tanto las pólizas por impago de rentas como las de multirriesgo del hogar.

Eso sí, la condición que deberán cumplir los propietarios que se beneficien de estas ayudas es que el precio de alquiler no supere unos topes que dependerán de la zona en la que se ubique el piso. En este caso, hay una novedad, pues las ciudades de Ferrol, Lugo y Ourense pasan al área 1, junto a Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago, donde el límite de renta es de 700 euros. El año pasado estaba en la zona 2, con un máximo de 650 euros mensuales. En los concellos más pequeños el umbral se fija en 450 euros.