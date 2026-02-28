Galicia, el segundo territorio de Europa con más esperanza de vida con buena salud, solo por detrás de Suecia

Los gallegos somos cada vez más longevos, pero no se trata solo de vivir más años, sino de vivir mejor. La esperanza de vida bate récords en Galicia y se sitúa ya en 83,9 años. Pero en este periplo vital pasamos de media catorce años sin autonomía para poder cuidar de nosotros mismos. Y ya se empiezan a sufrir limitaciones de movilidad, así como dificultades para relacionarse con el entorno o para realizar ciertas actividades a partir de los 64 años. En todo caso, la evolución en las últimas décadas es positiva y Galicia es ya el segundo territorio de Europa, tras Suecia, con mayor esperanza de vida saludable.

Es una de las conclusiones del estudio del Observatorio de Dinamización Demográfica sobre «Lonxevidade en Saúde». Durante muchos años en los países del sur de Europa se registró lo que se conocía como «paradoja mediterránea», que consistía en que siendo de las poblaciones más longevas del mundo tenían bajos niveles de esperanza de vida en salud. Sin embargo, en los últimos años se redujo esta brecha, situando a poblaciones como la española o la italiana en la vanguardia también en cuanto a años sin limitaciones.

Y la población gallega también incrementó su esperanza de vida libre de discapacidad. Los gallegos viven 69 años con autonomía. La supera Suecia con 72,7 años, pero otros países como Noruega (68,7 años), Italia (68,6) o incluso la media española (66,3) están por debajo.

Recortar la brecha entre años de vida y buena salud es fundamental. «El gran reto es añadir vida a los años», concluye el estudio del Observatorio de Dinamización Demográfica. De hecho, si la población es cada vez más longeva, pero se pasa catorce años dependiente y sin autonomía se redobla la presión sobre el sistema sanitario y los servicios sociales.

Longevidad

En todo caso, la comunidad gallega no solo está a la cabeza de Europa en años de vida saludables, sino que en general también lidera el ranking en cuanto a longevidad. Galicia ocupa también el segundo lugar en cuanto a esperanza de vida al nacer, solo superada, en este caso, por Suiza (84,3). La esperanza de vida bate récords, pero hay una importante brecha por género: las mujeres viven seis años más que los hombres.

Pero la esperanza de vida no es el único indicador de longevidad. Otra forma de medir el envejecimiento es ver a qué edad se mueren con mayor frecuencia los gallegos. En 1960 lo más habitual era fallecer con 78 años. Más de 60 años después la edad a la que se registran más fallecimientos se sitúa en los 92.

De hecho, ahora hay menos posibilidades de morir en edades que antes eran consideradas críticas, entre los 70 y los 80 años.

Y si se pone la lupa sobre el territorio, el Observatorio de Dinamización Demográfica alerta que en la Galicia occidental es donde hay mayor brecha entre esperanza de vida y años saludables. «Esto recomendaría repensar las estrategias de cuidados y servicios sociales en áreas donde vive la mitad de la población», aconseja este organismo dependiente de la Xunta.