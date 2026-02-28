Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

El mes de febrero se despide este sábado con una jornada de cielos soleados

Una niña disfrutando de un día soleado en la playa del Orzán, en A Coruña.

Una niña disfrutando de un día soleado en la playa del Orzán, en A Coruña. / M. Dylan / Europa Press

RAC

A Coruña irá quedando este sábado en la influencia de las altas presiones, por lo que la jornada comenzará con nubes bajas y, con el avance de las horas, los cielos quedarán poco nubosos o despejados.

Las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso, hasta los 9 grados, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso y llegarán a los 14.

El viento soplará flojo de componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 9°C 14°C
  • Lugo 2°C 13°C
  • Vigo 7°C 17°C
  • Ferrol 7°C 15°C
  • Santiago 4°C 13°C
  • Pontevedra 5°C 17°C
  • Ourense 3°C 16°C

