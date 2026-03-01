¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

Marzo comenzará en este domingo bajo la influencia anticiclónica y con tiempo seco en A Coruña, según el pronóstico de MeteoGalicia. El cielo presentará nubes de tipo medio y alto que no impedirán el paso del sol, con nieblas en el interior por la mañana.

Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas ascenderán ligeramente. En A Coruña, los termómetros se moverán entre los 7 y los 17 grados de temperatura.

El viento soplará flojo de dirección variable durante el día y del sur por la noche.

Noticias relacionadas

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: