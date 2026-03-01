¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
El mes de marzo comienza bajo la influencia anticiclónica
Marzo comenzará en este domingo bajo la influencia anticiclónica y con tiempo seco en A Coruña, según el pronóstico de MeteoGalicia. El cielo presentará nubes de tipo medio y alto que no impedirán el paso del sol, con nieblas en el interior por la mañana.
Las temperaturas mínimas no tendrán cambios significativos y las máximas ascenderán ligeramente. En A Coruña, los termómetros se moverán entre los 7 y los 17 grados de temperatura.
El viento soplará flojo de dirección variable durante el día y del sur por la noche.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 7°C 17°C
- Lugo 0°C 16°C
- Vigo 6°C 17°C
- Ferrol 5°C 16°C
- Santiago 3°C 15°C
- Pontevedra 5°C 17°C
- Ourense 3°C 19°C
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
- Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea