SUCESO
Un niño de dos años muere en Carballo al atragantarse con una gominola
El funeral se celebrará este lunes en la iglesia parroquial de Bértoa
J. M. Ramos / E. P.
Un niño de dos años falleció este fin de semana en Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.
Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.
Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
- Ganadería Pazos, pionera en Galicia desde Dumbría: «La montamos por necesidad»
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
- Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea