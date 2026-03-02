Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Un niño de dos años muere en Carballo al atragantarse con una gominola

El funeral se celebrará este lunes en la iglesia parroquial de Bértoa

El funeral se celebrará esta lunes en la iglesia parroquial de Bértoa.

El funeral se celebrará esta lunes en la iglesia parroquial de Bértoa. / Cedida

J. M. Ramos / E. P.

Carballo

Un niño de dos años falleció este fin de semana en Carballo tras sufrir un atragantamiento al ingerir una gominola durante una celebración familiar.

Los hechos sucedieron el sábado. A las 20.25 horas el 112 Galicia recibió una alerta a través de Urxencias Sanitarias 061, que movilizó hasta el lugar a profesionales médicos que, pese a sus esfuerzos, nada pudieron hacer por salvar la vida del pequeño, a pesar de que lograron retirarle la gominola que había ingerido, según informa Europa Press.

Hasta el lugar también fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.

El pequeño está siendo velado en un tanatorio de Carballo y a las cinco de la tarde se celebrará el funeral de cuerpo presente y, posterior entierro, en el cementerio parroquial de Bértoa.

TEMAS



