Galicia mejora en gasto municipal per cápita, pero Pontevedra persiste como la provincia con la cifra más baja de España

Galicia ha dejado de ser el farolillo rojo de España en el gasto municipal por habitante. Sigue en el vagón de cola, la tercera por atrás, pero al menos ya no cierra el ranking por comunidades autónomas. Pero hay una provincia gallega que persiste en situarse como la última de la tabla. Es la de Pontevedra, que al menos desde 2020 es la demarcación provincial con el gasto municipal por habitante más bajo de toda España, con más de 300 euros de diferencia por debajo de la media nacional. Y, en consonancia con esta posición en el conjunto de la provincias, la de Pontevedra figura también como una de las que menos ingresos tiene por habitante, lo que está estrechamente relacionado con la aplicación de una presión fiscal muy ‘relajada’.

Las otras tres gallegas tampoco están muy arriba en el ranking de gasto, pero sí que guardan las distancias con la de Pontevedra. La inversión municipal por vecino en Galicia en 2024 fue de 1.163 euros. Esa cuantía se superó en A Coruña (1.236), Lugo (1.259) y Ourense (1.301), y fue la de Pontevedra la que tiró de la media gallega para abajo, pues apenas superó los mil euros (1.023).

El mayor gasto en Lugo y Ourense obedece también a la financiación que reciben sus municipios, de la Xunta y del Estado, bajo el objetivo de buscar un reequilibrio territorial con las dos provincias atlánticas.

Esto queda reflejado claramente, por ejemplo, en los presupuestos de la Administración autonómica. En sus cuentas de este año, por ejemplo, las provincias con mayor gasto por habitante siguen siendo las de Lugo —donde la Xunta destinará 5.754 euros por habitante— y Ourense —con 5.699—. Y, en cuanto a las provincias atlánticas: a Coruña recibirá 4.873 euros por habitante y, para Pontevedra se destinarán 4.308 euros.

En todo caso, los números globales de Galicia en gasto municipal están muy alejados de los del resto de España. La media nacional es de 1.340 euros por habitante, casi 180 más que en la comunidad gallega. Por debajo de Galicia ahora están Murcia (1.100 euros) y Cantabria (1.149). Pero en 2023 solo Murcia (1.091) presentaba registros más bajos que la comunidad gallega (1.130), y ya en los ejercicios anteriores hasta 2020 el farolillo rojo era siempre gallego.

Gasto municipal por habitante en Galicia / Hugo Barreiro

Pero pese a la mejora relativa de Galicia, la provincia de Pontevedra se ha mantenido siempre en la última posición de España en todos estos años, según los datos extraídos del Consello de Contas.

En el polo opuesto, en la tabla de ayuntamientos con más gasto por habitante, la primera posición corresponde a la comunidad de Aragón, con 1.600 euros, seguida de Cataluña, con 1.568, Baleares (1.382) y Madrid (1.366).

Como una de las causas principales de la reducida inversión local per cápita en Galicia figura también la baja recaudación impositiva de la administración más cercana al ciudadano.

Cuando se analiza la financiación municipal, una de las características que mejor define a las entidades locales gallegas es su «raquitismo presupuestario», derivado de unos ingresos totales y por cabeza muy por debajo de la media nacional, lo que conlleva, a su vez, a un también muy contenido gasto por habitante.

Y esto no solo tiene que ver con las transferencias que reciben del Gobierno central, de la participación en los ingresos del Estado (PIE) y, en mucha menor medida, de la Xunta, sino también con el comportamiento de los concellos gallegos ante los impuestos propios que gestionan, que no utilizan siquiera a media potencia para inflar sus arcas. De hecho, los gallegos son los ayuntamientos de España con la menor presión fiscal per cápita, situándose en el 75% de la media nacional y además ensanchando esta brecha.

Si en 2024 la media estatal de ingreso por habitante estaba en 1.456 euros, la gallega se quedaba en 1.250. Ese año, se colocó en cuarta posición por la cola, pero un año antes, en 2023, era la segunda por abajo, y los dos ejercicios anteriores, ocupaba el farolillo rojo, la misma posición que la provincia de Pontevedra, que fue la última en ingresos en 2021, 2022 y 2023, para pasar a ser la tercera en 2024, con 1.138 euros.