Tres gallegos, a dos días de quedarse atrapados en Jordania: «Estamos en medio del conflicto, pudimos escuchar el sonido de los cazas»

Yael, su madre y su padrastro son una familia gallega que está de viaje a Jordania. Sin embargo, en medio de su itinerario acaban de topar con un gran imprevisto: un conflicto armado.

Tenían una reserva desde hacía meses y no se esperaban que el panorama internacional pudiese complicarse hasta tal punto. Este sábado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron una gran operación militar contra Irán. El objetivo era degradar la capacidad militar de este país y frenar supuestas amenazas contra su seguridad. A los ataques, Irán respondió con misiles balísticos y ataques con drones. El sábado fue asesinado su ayatolá, Alí Jameneí, entre otros civiles. Las vidas perdidas ascienden a más de 200.

Los países ubicados en medio de los dos que forman parte del conflicto están seriamente afectados. Los vuelos se cancelaron en Jordania, Arabia Saudita y Egipto, entre otros.

Esta familia viguesa tiene previsto el vuelo de vuelta el día 4 y todavía no saben qué va a pasar. Los de este lunes y martes ya están cancelados. «El aeropuerto de Jordania está cerrado, pero dependiendo de la aerolínea hay algunos que están pudiendo salir. El de Dubai está cerrado», cuentan. «Hay gente que después del viaje a Jordania van a Egipto y el vuelo también lo tienen suspendido», cuenta Yael.

Volaron asegurados por El Corte Inglés, pero ni la mejor de las opciones cubre casos de terrorismo o ataques bélicos. «En teoría se hace cargo la aerolínea. Nos tienen que proporcionar un sitio y comida hasta que haya solución, pero no nos van a indemnizar como pasaría en Europa si no puedes volar», explica la viguesa.

Durante su estancia en Petra, una ciudad del sur de Jordania, pudieron escuchar aviones pasar, pero no le dieron importancia. Hasta que descubrieron lo que realmente estaba pasando: «Dos horas más tarde supimos que había habido un ataque. La policía entró en la ciudad. El sonido era de cazas».

Buscaron comunicados desde España, pero solo recibieron consejos como «estar informado» o «mantener la calma». «Estamos intentando llevarlo lo mejor posible, pero claro, al final Jordania está en medio del conflicto», lamenta. «Hoy por la mañana escuchamos que Amman había localizado 13 misiles. Se escucharon varias alarmas y eso que estábamos el desierto. El paso de aviones ya es constante», relatan.