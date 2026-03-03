El BNG denuncia que el PP presionó para que el comisario europeo de Agricultura cancelase su reunión con Ana Pontón

El BNG denuncia que el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, ha cancelado la reunión prevista en Bruselas con la líder nacionalista, Ana Pontón, por «la presión del Partido Popular y del Gobierno de Alfonso Rueda». «Es un hecho de extrema gravedad», trasladan.

Según explican, el encuentro estaba cerrado desde el pasado 13 de febrero en la sede de la Comisión Europea para abordar el acuerdo con Mercosur. Sin embargo, después de que el pasado domingo el BNG hiciera público en un comunicado esa reunión, en la que también iba a participar la eurodiputada nacionalista Ana Miranda, el gabinete de Hansen trasladó mediante un correo electrónico la cancelación de la reunión alegando un «cambio inesperado» en la agenda del titular de Agricultura.

«Ese cambio inesperado no es otra cosa que las presiones del Partido Popular y de la Xunta, lo que demuestra el talante antidemocrático del PP». Según el BNG, Rueda «no puede soportar» que se visualice que el Bloque hace «lo que él no hace»: «defender al sector agroganadero gallego, amenazado por el acuerdo de la UE con Mercosur». Pontón explica que el jefe del Gobierno gallego quiere evitar «el contraste» de un presidente «diciendo sí bwana», mientras el Bloque defiende los intereses de los ganaderos pidiendo la retirada de ese tratado «nefasto» para Galicia.

Rueda y Pontón coinciden hoy en Bruselas y los dos tenían previstas reuniones con el comisario de Agricultura. El presidente de la Xunta mantendrá un encuentro con Hansen a las 16.00 horas.

Rechazo a Mercosur

Pontón señala que la producción en los países de Mercosur se hace con estándares ambientales, sanitarios y de bienestar animal menos estrictos que los que se aplican a nuestros productos y eso supone ventajas a la hora de competir, porque tienen menos costes lo que les permite abaratar precios. «Y en una Galicia en la que predominan explotaciones de tamaño medio, una caída del precio puede suponer la diferencia entre viabilidad o cierre», advierte.

En todo caso, la líder del BNG seguirá con su agenda en Bruselas «para defender los intereses de los gallegos por mucho que le pese al Partido Popular». «No acallarán nuestra voz», avisa. Así, mantendrá encuentros de trabajo con eurodiputados de los grupos políticos de izquierdas como el Bloco de Esquerdas de Portugal, Sinn Fein o ALE, empezando con una reunión con la eurodiputada Saskia Bricmont del grupo de Los Verdes, una de las ponentes más destacadas a la hora de promover la impugnación del tratado Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Su agenda continuará mañana con encuentros relacionados con la financiación y los fondos de cohesión.