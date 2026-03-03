Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tráfico ferroviario en las líneas de Ferrol a Ortigueira y Ribadeo, interrumpido por una incidencia en un tren

El problema afecta a un convoy situado entre Cerdido y Ponte Mera

Trenes con destino Vigo y Ferrol en la estación de A Coruña. | V. C.

Trenes con destino Vigo y Ferrol en la estación de A Coruña. | V. C.

Europa Press

La circulación ferroviaria permanece suspendida en la línea de media distancia Ferrol-Ribadeo-Oviedo y en la de Ferrol-Ortigueira, del núcleo de cercanías de Ferrol.

Según ha informado Adif, el corte de circulación se debe a la incidencia de un tren entre Cerdido y Ponte Mera.

