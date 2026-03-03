Las ventas de almeja japónica, berberecho o carneiro se desploman más de un 50% en Galicia por el tren de borrascas

El tren de borrascas pronunciado sobre Galicia entre enero y febrero ha campado a sus anchas de forma casi ininterrumpida, empañando los cielos de gris la mayor parte de los días y golpeando con fuerza al mar y a actividades como el marisqueo. El sector se ha visto obligado a parar, prácticamente por completo, en algunas zonas ante la imposibilidad de faenar, tanto a pie como a flote. No en vano, las precipitaciones han impactado con la intensidad del diluvio universal y los vientos se han convertido por momentos en rachas huracanadas que han alcanzado los 140 kilómetros por hora. «Nunca choveu que non escampara», dice el refranero gallego... Pero a falta de recuperarse ahora —a ver cómo—, vaya lluvias y vaya consecuencias.

Las lonjas gallegas apenas comercializaron 339 toneladas de moluscos en los dos primeros meses del año, según las cifras provisionales consultadas por FARO. Son un 18% menos que las 414 toneladas que la comunidad registró en el mismo periodo de 2025 y con un precio medio también inferior, que baja un 14,5% de los 11,3 a los 9,6 euros/kilo.

Con estos datos, el valor total de las ventas de moluscos alcanza entre enero y febrero en Galicia un valor próximo a los 3,3 millones de euros, arrojando un descenso interanual cercano al 30%. O en otras palabras, 1,4 millones de euros menos. Unos malos resultados que llegan por el mal tiempo y la frágil salud de los bancos marisqueros, asfixiados de antemano por la alta mortandad derivada de la desalinización de las rías.

Entre las especies que más sufren están la almeja japónica —cae un 55,1% hasta las 67,9 toneladas—, el berberecho —su presencia merma un 65,4% hasta los 5.900 kilos— o el carneiro —se hunde un 60,4% hasta las 5,1 toneladas comercializadas—. También se reduce la almeja babosa (un 40,7%), la almeja fina (un 38%) o la navaja (un 29,3%).

Las mariscadoras, en alerta: «Muchas profesionales llevan meses con ingresos insuficientes»

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) expresó este lunes a FARO su «profunda preocupación ante la situación crítica que atraviesa el marisqueo en Galicia», haciendo hincapié en su «fuerte impacto económico y social». «Muchas profesionales llevan meses con ingresos insuficientes. Se está actuando, pero hacen falta medidas ágiles y rápidas», manifestó en este sentido la presidenta de la agrupación, Pilar Otero, que tiene previsto reunirse en los próximos días con la Consellería do Mar para solicitar más celeridad en la respuesta institucional.

Anmupesca recuerda que el marisqueo es también «un pilar cultural y social» de las comunidades costeras gallegas y sostiene que «la situación actual no debe tratarse como un episodio aislado, sino como consecuencia de fenómenos climáticos cada vez más extremos». Respecto a esta última cuestión, además, recalca el compromiso de las mariscadoras con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos.