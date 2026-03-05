Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de 2.600 solicitudes del Bono Emancípate en dos semanas

La Xunta aspira a otorgar unas 1.500 apoyos de 1.500 o 3.000 euros para que los menores de 36 años pongan en marcha su hogar propio

Jóvenes caminando.

Jóvenes caminando. / EP

Carmen Villar

Santiago

El año pasado la Xunta de Galicia puso en marcha el Bono Emancípate, un “incentivo econónico” para que los menores de 36 años puedan a comenzar a “poner en marcha su propio hogar”, ante “las dificultades de acceso a una vivienda”, apoyando “la adquisición de mobiliario o diversos artículos como los decorativos, objetos de baño, ajugares de cocina, textil o ciertos electrodomésticos esenciales. En la nueva edición, cuyo plazo se abrió hace dos semanas, el 13 de febrero, son ya más de 2.600 los aspirantes a conseguir ese apoyo. Todavía hay plazo hasta el 30 de abril para solicitarlas.

Así lo explicó este miércoles la directora xeral de Xuventude, Lara Meneses, en una respuesta de la Comisión 4ª del Parlamento, donde indicó que la intención de la Xunta en la segunda convocatoria es “llegar a unas 400 personas más” que durante el año pasado, cuando las ayudas repartidas ascendieron a 1.066. Para ello, indicó que la cuantía del presupuesto destinado al programa llegará a los tres millones de euros.

El éxito de la edición anterior, cuando la Xunta recibió 3.718 solicitudes, animó al Gobierno gallego a elevar la partida y destinar un tercio más que en 2025. Ya el año pasado la Administración autonómica había incrementado el crédito para al final beneficiar a 1.066 jóvenes. La idea, dijo en la Cámara, es “poder alcanzar cada vez a más chicos y chicas, estimando que esta vez podremos aumentar en unas 400 las personas que reciban este incentivo, dependiendo de las peticiones en alquiler o en propiedad”.

Requisitos para optar a la ayuda

¿Qué hace falta para pedir la ayuda? Lo primero es la edad, ser menor de 36 años. Además, no pueden optar a la ayuda de este año los que la recibieron en 2025. Asimismo, según explica la Xunta en un comunicado, los interesados deben contar, “por lo menos, con una fuente regular de ingresos o que la suma de los ingresos anuales de una unidad de convivencia sea igual o inferior a cuatro veces el IPREM”, o tres en personas sin unidad de convivencia. Por otra parte, hay que poseer la nacionalidad española o de algún miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo y estar empadronado en la vivienda.

Al respecot, se exige ser titular de un contrato de alquiler formalizado con posterioridad al 30 de abril de 2025 con una duración de al menos un año o haber suscrito como adquiriente una vivienda con el mismo período como referencia. Los primeros pueden recibir 1.500 euros en ayudas y los segundos, el doble. El año pasado la mayoría de beneficiarios se encuadraron en el primer epígrafe (584 frente a 482).

TEMAS

