Un muerto y tres heridos al salirse de la vía su vehículo e impactar contra un árbol en Lugo

Uno de los ocupantes se encuentra en estado muy grave, otro presenta heridas de carácter grave y el tercero sufrió lesiones leves

Una ambulancia frente al HULA

Una ambulancia frente al HULA / FDV

RAC

Un grave accidente de tráfico ocurrido durante la madrugada de este jueves en el Paseo do Rato, en Lugo, se saldó con una persona fallecida y tres heridos de diversa consideración. El siniestro tuvo lugar alrededor de las dos de la madrugada, a la altura del restaurante situado en esta vía que une las zonas de San Eufrasio y A Tolda.

Según las primeras informaciones de la Policía Local, un turismo que circulaba en dirección a Madrid por esta vía se salió de la carretera y terminó colisionando contra un árbol. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor perdió la vida y tuvo que ser excarcelado, al igual que el resto de los ocupantes, por los bomberos que acudieron al lugar del accidente.

En el vehículo viajaban además otras tres personas que resultaron heridas y evacuadas al HULA. Una de ellas se encuentra en estado muy grave, otra presenta heridas de carácter grave y la tercera sufrió lesiones leves.

La Policía Local se encuentra elaborando el informe correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, por lo que por el momento no han trascendido más detalles.

