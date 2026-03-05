Oposiciones del Sergas en Galicia: casi 30.000 aspirantes para menos de 4.000 plazas

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves 5 de marzo una resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Galego de Saúde (Sergas) por la que se da publicidad a la relación definitiva de admitidos y excluidos, así como los exentos y no exentos del ejercicio de lengua gallega, en el concurso-oposición para el ingreso en diversas categorías de personal sanitario no facultativo y de gestión y servicios.

Según traslada la Xunta, han resultado admitidos para estas oposiciones, con carácter definitivo, 29.621 aspirantes para un total de 3.887 plazas. En concreto, 22.287 son personal sanitario no facultativo y 7.334 de gestión y servicios.

Categorías

En estos procesos selectivos, especifica, de 3.887 plazas, 1.980 corresponden a la categoría de enfermería, 128 a enfermería familiar y comunitaria, 69 a enfermería obstétrico-ginecológica, 60 a enfermería pediátrica, tres a la de enfermería de medicina del trabajo, 1.306 a la de técnico en cuidados auxiliar de enfermería, 38 a la de técnico en farmacia, 67 a la de técnico superior en imagen para el diagnóstico y 236 a la de personal de servicios generales.

En las categorías de personal de servicios generales, técnico en cuidados auxiliar de enfermería y técnico en farmacia, se convocaron plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.

Aspirantes

Resultaron admitidos, con carácter definitivo, 29.621 aspirantes: 984 por el turno de promoción interna, 27.141 por la de acceso libre, 1.371 por la de discapacidad general y 125 por la de discapacidad intelectual. De la totalidad de admitidos, 22.287 son personal sanitario no facultativo y 7.334 personal de gestión y servicios.

La categoría con mayor número de aspirantes admitidos es la de técnico en cuidados auxiliar de enfermería (9.524), seguida de la de enfermería (8.646).

Asimismo, del total de admitidos, el 82% están exentos de realizar la prueba de lengua gallega por estar en posesión del correspondiente certificado oficial acreditativo del nivel de conocimiento que le da derecho a la mencionada exención.