Más del 20% de los universitarios gallegos ingresaron con notas de 12 a 14, el triple de hace una década

La disputa por una plaza en la universidad, sobre todo por acceder a las carreras más deseadas, ha sido reñida desde que los asientos están contados en los campus. Muchos docentes consideran que segundo de Bachillerato se ha visto reducido a un curso de preparación para el examen de selectividad, que influye en buena medida en el camino que el alumnado podrá seguir. Profesorado y progenitores perciben la tensión a la que están sometidos los chicos y chicas que aspiran a los grados más cotizados, como las dobles titulaciones y Medicina. Esa presión ha ido a más, también entre los aspirantes que llegan de FP, porque la exigencia se intensifica y eso se refleja en unas notas de corte que no dan tregua.

Así lo permiten constatar los últimos datos recopilados por el Ministerio de Universidades sobre el alumnado de nuevo ingreso. Más de una quinta parte (el 20,9 por ciento) de los jóvenes matriculados por primera vez en una carrera en Galicia durante el curso 2024-2025 accedieron al grado con una nota de admisión de entre 12 y 14 puntos. Ese porcentaje es más del triple del que lo conseguía una década atrás, en el curso 2015-2016, cuando no llegaba ni al 7 por ciento. Si solo se tiene en cuenta a los que entran en los campus vía prueba de acceso, el dato pasa del 7,4% al 21,6%, el triple, pero entre quienes acceden desde FP la subida sería incluso mayor: del 3,5% al 16%.

Solo uno de cada cien llega raspado

Si el umbral se pone a partir de los 10 puntos, y en adelante, lo que pasa necesariamente por ser evaluado en la parte específica de la prueba de selectividad, el resultado es que casi seis de cada diez chavales que empezaron recientemente una carrera en Galicia son de matrícula cuando hace diez años apenas podía afirmarlo uno de cada cuatro. Al revés, quienes llegan con un aprobado raspado a la carrera son cinco veces menos que en 2015 y constituyen una minoría: uno de cada cien.

Con todo, Galicia no es una excepción. En el conjunto del sistema universitario español, y siempre considerando el alumnado de las instituciones presenciales, caso de las gallegas, el porcentaje de matriculados que consiguieron su plaza con un 12 o más es similar, de un 21,1%, si bien en Murcia, la líder, el dato supera el 29%. No obstante, a la hora de valorar la estadística hay que tener en cuenta que la Xunta ha cuestionado durante años la diferencia en las pruebas de acceso al entender que su alumnado salía perjudicado.

La polémica saltó hace varios años con Medicina, que durante años lideró las notas de corte y que no ha abandonado el podio porque los aspirantes a médicos suelen intentarlo en todas las facultades. De hecho, la de Santiago cuenta con una cuarta parte de inscritos de fuera de la comunidad.

Las carreras con mejores expedientes

Es precisamente en esta carrera donde el alumnado de nuevo ingreso con al menos un 12 alcanza su cota máxima en Galicia: ocupan casi el 95% de las plazas. Las Matemáticas, otra disciplina que ha ido ganando adeptos en los últimos tiempos gracias a sus salidas en el campo de las TIC, ocuparía el segundo lugar, con dos de cada tres novatos con el mejor expediente posible. En Veterinaria acaparan las mejores notas un 56% de los que empiezan. A la cola estarían las titulaciones del ámbito de Trabajo social y orientación (1,3%), Turismo y hostelería (1,6%) o las titulaciones de Educación, en general, con menos de un 8%.

Por ramas, en general, es la de Salud donde predominan los expedientes más altos, con casi un 44% de la matrícula, seguida por las Ciencias (40%). En Ingeniería y Arquitectura, el peso es de casi el 18%; del 12,4% en Artes y Humanidades y del 9,2% en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Igual que ocurre con los premios extraordinarios de fin de carrera y con exámenes como los de oposiciones, son las mujeres las que mandan cuando se analizan las notas de admisión de entre 12 y 14 puntos: un 23,5% frente a un 17,4%, un tercio más.