Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El traslado de Repsol a Langosteira, exento de evaluación de impacto ambientalNuevas obras en AlvedroMujeres en la construcciónUna empleada de Gadis se jubila tras medio siglo de trabajoHatta Energy proyecta dos plantas de biocombustibles en GaliciaNaufragio en cabo PrioiriñoLa sorpresa astronómica de abrilEl callejero de A Coruña: plaza de Mina
instagramlinkedin

De la emergencia de la dana en Valencia al Camino de Santiago: 60 militares de la UME culminan la ruta jacobea

Efectivos del tercer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Bétera, se formaron en la plaza del Obradoiro y corearon su lema 'Para servir' al finalizar la peregrinación

La Unidad de Policía Militar de la UME, BIEM III, culmina El Camino de Santiago

La Unidad de Policía Militar de la UME, BIEM III, culmina El Camino de Santiago

Jesús Prieto

Arturo Reboyras

Santiago

Sesenta soldados de la Unidad Militar de Emergencias (UME) llegaron este jueves a la plaza del Obradoiro tras completar el Camino de Santiago desde Sarria, punto en el que iniciaron la peregrinación el pasado domingo, según informó El Progreso. La expedición cubrió el recorrido en cinco etapas y culminó la marcha al mediodía frente a la Catedral compostelana. Los participantes pertenecen a la plana mayor y servicios del tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III), una unidad que tiene su base en la localidad valenciana de Bétera. Durante los dos meses previos prepararon este ejercicio, concebido como una actividad de convivencia, esfuerzo físico y fortalecimiento del espíritu de equipo entre los efectivos.

La llegada del grupo llamó la atención de numerosos peregrinos y visitantes que se encontraban en la plaza del Obradoiro. Una vez ante la Catedral, los militares se formaron mirando hacia la fachada del templo y corearon el lema de la UME, Para servir, en un momento que fue seguido con interés por quienes presenciaban la escena.

Tras completar el recorrido, los efectivos se fotografiaron en pequeños grupos en la plaza y compartieron instantes de emoción y satisfacción por haber culminado juntos la experiencia del Camino de Santiago. Algunos de ellos destacaban el carácter especialmente gratificante de la peregrinación antes de emprender el regreso a Valencia.

La presencia del grupo ya había sorprendido por la mañana a varios vecinos y peregrinos en la zona de Sabugueira. Los militares fueron vistos descendiendo por el entorno de Lavacolla y San Marcos en la última etapa antes de entrar en Santiago. Entre los participantes se encontraban además efectivos que intervinieron directamente en la emergencia provocada por la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024, una de las catástrofes más graves registradas en la región en los últimos años. En aquella situación, la UME desempeñó un papel clave en las tareas de rescate, apoyo a la población y gestión de la emergencia.

Noticias relacionadas

Para muchos de estos militares, acostumbrados a trabajar en escenarios de gran complejidad y riesgo, la peregrinación a Santiago supuso también una experiencia de convivencia y reflexión tras haber participado en intervenciones reales de enorme dureza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
  2. Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
  3. El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
  4. Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
  5. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  6. El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
  7. Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
  8. La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local

Increíble hallazgo en una playa de Porto do Son: "Mirade que chuliño!"

Increíble hallazgo en una playa de Porto do Son: "Mirade que chuliño!"

De la emergencia de la dana en Valencia al Camino de Santiago: 60 militares de la UME culminan la ruta jacobea

De la emergencia de la dana en Valencia al Camino de Santiago: 60 militares de la UME culminan la ruta jacobea

La huelga de médicos sigue: Sanidade y sindicato no llegan a ningún acuerdo

La huelga de médicos sigue: Sanidade y sindicato no llegan a ningún acuerdo

Transportes inyecta 38 millones extra para reparar carreteras en Galicia tras los temporales

Transportes inyecta 38 millones extra para reparar carreteras en Galicia tras los temporales

El Servizo de Axuda no Fogar costará hasta150 millones adicionales en Galicia por la nueva normativa estatal

El Servizo de Axuda no Fogar costará hasta150 millones adicionales en Galicia por la nueva normativa estatal

Un informe alerta de la «infraatención» del sistema de dependencia en Galicia

Galicia «exportó» casi 9.000 universitarios en el curso 2023-2024, un máximo histórico según el Ministerio

Galicia «exportó» casi 9.000 universitarios en el curso 2023-2024, un máximo histórico según el Ministerio

La Xunta duplicará sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan teletrabajar

La Xunta duplicará sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan teletrabajar
Tracking Pixel Contents