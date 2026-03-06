Galicia «exportó» casi 9.000 universitarios en el curso 2023-2024, un máximo histórico según el Ministerio

La competencia por acceder a una titulación universitaria en Galicia ha elevado la exigencia de los aspirantes, hasta el punto de que el porcentaje del alumnado de nuevo ingreso con expedientes sobresalientes (de 12 en adelante) triplica al de hace una década. Para quienes no consiguen plaza, junto a los que prefieren probar suerte en otra autonomía porque no encuentran la formación deseada en su entorno, queda la alternativa de hacer las maletas y vivir la experiencia fuera. De hecho, cada año son más los jóvenes gallegos que toman esa decisión.

Lo reflejan así las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Universidades: Galicia «exportó» casi 9.000 universitarios en el curso 2023-2024, el dato más reciente. La cifra no solo supone casi un 50% más ahora que en 2014-2015 (al pasar del 11% al 16,2% del estudiantado total), sino que en números absolutos marca un máximo en la serie recogida por el Gobierno.

En concreto, son 8.945 estudiantes, de grado los que se forman en otra comunidad, y a ellos habría que sumarles todavía los que optaron por irse al extranjero para hacer la carrera, que no aparecen contabilizados en los datos recopilados por el departamento que dirige Diana Morant. El análisis ministerial, que solo considera para el indicador los inscritos en las universidades presenciales, refleja, además, que las chicas son mayoría entre quienes se van: seis de cada diez.

El papel de la universidad privada

Asimismo, una tercera parte de los que salen de Galicia para formarse lo hace para matricularse en una universidad privada. Por ejemplo, de los alrededor de 2.000 gallegos que se marcharon para estudiar Ciencias de la Salud, más de la mitad no solo tienen que costearse el alojamiento que implica desplazarse fuera de casa, sino también la matrícula de un campus privado.

Mientras unos se van, otros llegan. La movilidad hacia Galicia también se ha disparado, e incluso más que la de salida, al anotarse un crecimiento de casi el 70% desde el escaso 5% de estudiantes de otras comunidades o extranjeros que elegían las tres universidades públicas gallegas hace diez años y el 8,3% actual, también un máximo histórico. El salto es significativo y muy visible en cifras absolutas, al pasar de los apenas 2.700 de 2014 a los más de 4.200 de 2024.

Casi la mitad (el 47%) de los que escogen una universidad gallega para cursar el grado lo hace para inscribirse en una carrera de Ciencias de la Salud, como puede ser Medicina u Odontología. Dos de cada tres jóvenes importados, sobre todo procedentes de Castilla y León, Asturias y Andalucía, que conforman un 51% del total de matriculados que procede de fuera de la comunidad, son chicas y la pública concentra más del 99 por ciento de los inscritos.

Saldo negativo para Galicia

Con todo, y pese a que la capacidad de atracción de talento de fuera de la comunidad se ha disparado, el saldo que queda cuando se compara la cifra de quienes entran y quienes salen es negativo: la comunidad exporta el doble de alumnado universitario del que recibe. De hecho, la Fundación CYD la incluye, junto a Baleares, Canarias y Asturias, entre los territorios con niveles "más bajos de movilidad", al residir más del 90% de sus matriculados en la misma región.

Al margen de dichas estadísticas, que analizan el conjunto de estudiantes matriculados, el Ministerio de Universidades permite averiguar qué hacen los jóvenes justo después de superar la selectividad en Galicia. El último informe indica que un 85,2% de los aspirantes que se examinan en la comunidad y aprueban se queda en alguno de sus centros, un porcentaje inferior al de Cataluña (98%), Madrid (95%), Comunidad Valenciana (91,2%), País Vasco (85,9%) o Andalucía (87,3%). Pese a conseguir captar a un 8,3% de su alumnado de grado fuera, Galicia se mantiene en la cola, solo por delante de Baleares, caracterizada por su insularidad, que debe conformarse con la mitad.

Donde destaca Galicia es en la movilidad interna: un 41,6% del alumnado de grado se muda de provincia para cursar la carrera. Solo las dos Castillas y Navarra, aparte de Ceuta y Melilla, se anotan porcentajes superiores.

La salida de graduados para completar sus estudios con un máster sería aún más acusada, ya que uno de cada cinco se forma fuera de Galicia.

De estudiar fuera a vivir en el exterior hay un paso: Galicia es la segunda comunidad con más egresados que trabajan en el extranjero.