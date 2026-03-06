Viral en redes
Increíble hallazgo en una playa de Porto do Son: "Mirade que chuliño!"
El pequeño caballito de mar fue hallado junto a la playa de Arnela de Porto do Son por el marinero y divulgador Rogelio Santos Queiruga
Lucía Martínez
"Hoxe estou moi contento, porque por terceira vez desde que ando ao mar volveu a vir un cabaliño de mar nas nosas redes". Con estas palabras, el marinero y creador de contenido divulgador en redes sociales, Rogelio Santos Queiruga, compartía la feliz noticia del hallazgo de un caballito de mar en la playa de Arnela, en Porto do Son.
En el vídeo compartido por el marinero, puede verse a un pequeño ejemplar aleteando, sobre el que Queiruga explica cómo se mueve y por qué cada vez hay menos, momentos antes de devolverlo al mar.
Se trata de un descubrimiento poco común porque, además del tipo de redes que utilizan -"as nosas redes teñen un furado moi grande e colan"-, la contaminación, entre otras cosas, hace que cada vez "hai menos cabaliños de mar", relata.
Tercera vez
De hecho, esta es solo la tercera ocasión que un ejemplar se cuela entre las redes del marinero en sus más de 25 años en el mar.
"Tres veces tiven a oportunidad de ver esta criatura tan bonita, da que eu sempre digo que é sobre a que Poseidón surca os océanos", confiesa.
En el vídeo, el divulgador muestra cómo se mueve el caballito, antes de devolverlo al mar en el mismo sitio en el que vino: en medio de unas algas que, como explica, le sirven de camuflaje "polo color e pola forma", y a las que se enganchan con el rabo para desplazarse más rápido.
Tras enseñarlo y devolverlo al mar, también ha explicado en dónde lo ha localizado. "Creo que son datos importantes para a ciencia", confiesa, además de para los aficionados a la fotografía marina que, en alguna ocasión, le han preguntado por este tipo de avistamientos.
En este caso, el caballito de mar fue localizado en los alrededores de la playa de Arnela: "Aquí é a segunda vez que nos vén un. O outro collímolo en Castro de Baroña", añade.
"Que cousa máis chuliña!", se despide del pequeño ejemplar al meterlo de nuevo en el agua justo en el mismo lugar en el que lo ha localizado.
Curiosidades del caballito de mar
Los caballitos de mar (Hippocampus) son una especie de peces únicos, pues son los machos los que se embarazan y dan a luz, son monógamos (se dice que se emparejan una vez para toda la vida), nadan verticalmente y pueden mover los ojos de forma independiente (al igual que los camaleones).
Además, están considerados como los peces más lentos del mundo, carecen de estómago y pueden cambiar de color para camuflarse. Debido a su lentitud, suelen anclarse con su cola a corales y algas, al igual que ha ocurrido con el descubierto en Porto do Son.
Lamentablemente, los caballitos de mar están gravemente amenazados y en riesgo de extinción, debido a factores como la destrucción de sus hábitats, la contaminación o la pesca excesiva para ser utilizados en la medicina tradicional asiática.
- Los promotores: «Hoy no se puede construir un 600, se exige un Mercedes; y eso encarece los precios»
- Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
- El mercado inmobiliario estalla: los pisos de más de medio millón en A Coruña ya triplican a los de menos de 150.000 euros
- Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
- Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
- El invierno dispara las alertas por termitas: devoran la ciudad y el rural
- Un preso de Teixeiro destroza la tibia a un funcionario que intervino en una pelea
- La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local