La IA ayudará a la Xunta a elegir la mejor oferta en las contrataciones públicas

La IA ya se ha colado en las oficinas de la Xunta, pero su potencial aún está en ciernes. El Gobierno gallego quiere exprimirla al máximo para revolucionar la gestión y tramitación de procedimientos administrativos. Su objetivo es, no solo acortar plazos, sino también ser más eficiente. Y un importante volumen de recursos de la administración, cerca de 900 millones de euros anuales, se van en contratos públicos para dotarse de suministros, para la prestación de servicios o para obra pública. Es por ello que el Ejecutivo autonómico introducirá herramientas de IA para elaborar pliegos de contratación, agilizar la revisión, análisis y evaluación de documentos y expedientes, además de apoyar a los técnicos en la valoración de las ofertas que presenten las empresas para elegir la mejor.

Es una de las nuevas medidas recogidas en el Programa Galego de Intelixencia Artificial que la Xunta implementará entre 2026 y 2028. «La implementación de IA en la administración pública y su promoción entre los sectores productivos y la ciudadanía puede generar importantes beneficios, como la optimización de procesos, la mejora en la toma de decisiones y el aumento de la competitividad», argumenta el Gobierno gallego.

Una de las principales quejas de los ciudadanos es la lentitud y la excesiva burocracia de la administración. La IA puede ayudar a «agilizar» trámites. Para ello, la Xunta aplicará inteligencia artificial para simplificar procedimientos administrativos. Por ejemplo, se utilizará para gestionar y verificar expedientes o liquidar tasas. «Se trata de automatizar procesos manuales repetitivos», explican. De hecho, la Xunta cuenta ya con 23 robots para agilizar el trabajo de los funcionarios.

Más herramientas

Pero su idea es aumentar su potencialidad. Para ello desplegará soluciones de IA que permitan el análisis de imágenes y vídeo para poder analizar catálogos, inventarios o mapas públicos. También se implementarán herramientas de dictado de voz para agilizar la recogida de datos por parte de los empleados públicos, así como asistentes virtuales inteligentes que ayuden al personal de la administración con determinadas tareas. «Así se libera al personal técnico de tareas repetitivas y se mejora la precisión y rapidez», alegan.

Esta tecnología servirá también a la Xunta para responder a los recursos administrativos o a las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que le lleguen por parte de ciudadanos o empresas. La IA se encargará de generar informes con las alegaciones del Gobierno gallego, clasificar documentos o aportar argumentos o respuestas a estas demandas. Esta solución, según explica la Xunta, servirá para «mejorar la eficiencia y la seguridad jurídica».