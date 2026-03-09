El alumnado extranjero en Galicia aumentó un 35% en tan solo 3 años

En el CEIP Vicente Risco de Vigo, alumnos de más de 20 nacionalidades comparten aula, patio y atril. De ahí nació Son das Flores, una orquesta con un claro objetivo social y pedagógico que hace tres años conquistó Got Talent con el sí unánime del jurado y se ganó el corazón de todo el país. A cientos de kilómetros, en el CEIP Paradai de Lugo, la mitad del alumnado viene de fuera de España, de hasta 30 países distintos. Allí, la diversidad no es un titular, sino el día a día. Dos colegios, dos ciudades, y un mismo retrato: el de una Galicia que crece y cambia, y que lo hace, sobre todo, en las aulas.

Este cambio lo avalan los datos, que demuestran que el peso del alumnado extranjero crece año tras año. Sin ir más lejos, este curso 2025-2026, por primera vez, la comunidad superó la barrera de los 30.000 estudiantes foráneos que cursan enseñanzas no universitarias, alcanzando los 30.929. Son un 34,2% más que en el curso 2023-2024, cuando superaban tímidamente los 23.000.

El aumento, en todo caso, no ha sido igual en todas las etapas: mientras que en infantil el número de alumnos extranjeros aumentó un 16%, en primaria y secundaria lo hizo en un 31%. En bachillerato, por su parte, las matrículas de estudiantes foráneos aumentaron un 37% desde 2023 (contabilizando también la modalidad de adultos). Pero el incremento más destacado se dio en la Formación Profesional, que —incluyendo también la FP de adultos y programas formativos— pasó de 4.321 estudiantes de otras nacionalidades a 6.674 en tan solo tres años, sumando un 54,5%. Cabe destacar que los datos de este curso todavía no reflejan al alumnado de centros privados, por lo que, una vez se recopilen, es muy probable que el crecimiento sea todavía mayor.

Tendencia en aumento

Con todo, Galicia es la segunda comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado extranjero de España, con un 6,3%, según los últimos datos disponibles del Ministerio de Educación para el curso 2024-2025. La media nacional se sitúa muy por encima, en el 12,5%, y comunidades como Baleares, Comunitat Valenciana o La Rioja superan el 19%.

Por lo tanto, la realidad gallega responde a una tendencia nacional de aumento de la población extranjera. Y no es casualidad. Galicia lleva décadas enfrentándose a uno de sus mayores desafíos estructurales: el envejecimiento y la pérdida de población. La llegada de familias inmigrantes se ha convertido en uno de los pocos antídotos reales a esa sangría demográfica, y la Xunta es consciente de ello. En este contexto, el curso pasado quiso anticiparse y puso en marcha el Programa Gallego de Acogida y Apoyo Educativo al Alumnado Extranjero, articulado en torno a cuatro ejes: apoyo académico y profesional, apoyo lingüístico, inclusión sociocultural, y orientación administrativa y legal.

Entre sus medidas figuran grupos de adquisición de lenguas para los jóvenes que llegan a la comunidad sin poder hablar todavía castellano o gallego, clases de refuerzo desde el segundo ciclo de primaria cuando hay un desfase de dos o más cursos, programas de mentoría entre alumnos o un asistente de FP basado en inteligencia artificial disponible las 24 horas. El objetivo no es otro que garantizar la escolarización, la acogida y el bienestar de este alumnado, asegurando una comunidad educativa más equitativa, cohesionada y diversa. Porque mientras las cifras crecen año tras año, el cambio real se percibe en lugares mucho más concretos: un aula en la que un alumno recién llegado aprende su primera palabra en gallego, en un recreo en el que se escuchan idiomas y acentos distintos o en una orquesta donde niños de medio mundo tocan la misma partitura.