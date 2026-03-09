El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes

El Gobierno gallego ha concluido esta mañana, con su aprobación, el nuevo decreto que regula la Formación Profesional con el que se pretende «renovar» este itinerario educativo, «alinearlo» con las necesidades del tejido productivo e impulsar un modelo formativo «más flexible». Para ello, la nueva FP estará más conectada con las empresas, no solo con sus líneas de fabricación, sino con quienes las dirigen y más experiencia acumulan. Por eso, una de las novedades será la posibilidad de que los centros contraten a profesionales en activo para que actúen como profesor o a expertos 'senior' en situación de prejubilación, con reducción parcial de jornada en su empresa o jubilados parcialmente.

El papel de los 'senior' será doble. Por una parte, darán clases a los alumnos y, por otra, garantizarán con su experiencia una permanente actualización del currículo del centro por parte del personal docente y una relación de la plantilla más estrecha con la realidad productiva.

En todo caso, tanto la figura del profesor como la de experto serían opciones a las que acudir cuando se considere pertinente por detectarse «una necesidad de formación» en esta rama educativa.

El nuevo decreto, necesario para adaptarse a la normativa estatal y que comenzó a redactar hace algo más de dos años, incorpora otras novedades, como el reconocimiento de créditos entre la FP y la universidad. Ahora, cuando un estudiante da el salto desde los ciclos superiores de FP a la universidad el sistema le permite convalidar determinadas asignaturas a raíz de los acuerdos firmados entre la Xunta y las tres universidades públicas. Pero el camino inverso no goza de este beneficio y eso es lo que se quiere corregir. La norma lo reconocerá, si bien la mecánica concreta tendrá que ser desarrollada en un procedimiento específico posterior.

También se crea la figura del profesor asociado investigador, tal como ya existe en la universidad.

Al terminar el Consello, su presidente, Alfonso Rueda, ha enmarcado este decreto en la «revolución silenciosa» de la FP en Galicia, que este año ha superado los 71.000 matriculados, el doble que en el curso 2008/2009 y que, como ha destacado, tiene una tasa de inserción laboral del 85% en la FP general y del 100% en la Dual.

Noticias relacionadas

La previsión es aplicar la norma ya a partir del próximo curso.