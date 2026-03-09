El jefe de la Guardia Civil, ante la alta siniestralidad en Galicia: "Conducir aquí exige un plus de atención"

No hay día que las carreteras gallegas se salven de una colisión, una salida de vía o un atropello. La mayoría deja daños de chapa y pintura. Pero uno de cada cinco de los siniestros que ocurren en la red viaria gallega se salda con alguna víctima, ya sean heridos o fallecidos. No hace falta recorrer cientos de kilómetros para sufrir un percance al volante. En un trayecto corto para ir al trabajo o al domicilio, hacer la compra o recoger a los niños al colegio, un despiste puede dejar el vehículo en el arcén, empotrado contra una vivienda a pie de carretera o un árbol o colisionando contra otro coche. Solo en las vías interurbanas gallegas, se registran cada día una media de 40 siniestros viales.

En 2024 fueron un total de 14.260. Se trata de una cifra elevada en el mapa de la DGT, ya que suponen el 12% del total de accidentes ocurridos en el país (112.389), según el análisis de los últimos datos disponibles a nivel nacional del departamento que dirige Pere Navarro. Es un dato preocupante si se tiene en cuenta el censo de conductores en Galicia: suponen el 6% del registro de automovilistas en toda España. Este balance deja una lectura negativa: la tasa de siniestralidad en la comunidad gallega duplica el peso que tiene en el conjunto de automovilistas españoles.

La elevada accidentalidad en Galicia surge de la combinación de una red viaria compleja, una movilidad obligada por la dispersión, condiciones climáticas adversas, infraestructuras con puntos críticos y vehículos más antiguos. Estos elementos, sumados a comportamientos de riesgo como la velocidad inadecuada o las distracciones, explican por qué la comunidad registra cifras que duplican su peso en el conjunto de conductores del país.

La conducción en Galicia implica un nivel de exigencia añadido respecto a otras comunidades autónomas. «Conducir en Galicia supone un plus más que en otros territorios». Así lo sostiene el jefe del Sector de Tráfico en Galicia, el teniente coronel Antonio Hidalgo, quien describe una comunidad donde la movilidad diaria está condicionada por factores geográficos, demográficos y culturales que confluyen en un escenario especialmente complejo para la seguridad vial.

«Vida en la carretera»

Hidalgo explica que la dispersión poblacional obliga a depender del vehículo privado incluso para los desplazamientos más cotidianos. Subraya que, en una comunidad con una población mayoritariamente rural, «la vida transcurre en la carretera»: bares, panaderías, farmacias, iglesias y otros servicios básicos se distribuyen a lo largo de miles de kilómetros de vías asfaltadas. Esa configuración, añade, multiplica la presencia de peatones caminando o cruzando por zonas no siempre preparadas para ello, un fenómeno que sitúa a Galicia muy por encima de la media nacional en atropellos.

El responsable del Sector de Tráfico en Galicia destaca también la singularidad de la red viaria gallega, donde los cruces aparecen cada pocos metros y convierten las carreteras en una «gran telaraña» que exige una atención constante. A ello se suma la climatología (lluvia, niebla, granizo, heladas o nieve) que con frecuencia reduce la visibilidad y complica la conducción incluso en trayectos habituales que sus usuarios conocen a la perfección.

El jefe de la Guardia Civil de Tráfico en Galicia recuerda además un elemento que, según afirma, suele pasarse por alto: la necesidad del vehículo alcanza también a las personas de mayor edad. Esa dependencia explica que Galicia registre siniestros mortales protagonizados por conductores en torno a los 80 años, un dato que, en su opinión, debe entenderse dentro del contexto social y territorial de la comunidad.

El resultado de todos estos factores se refleja en las estadísticas: Galicia concentra más del 10% de los accidentes de tráfico de España, pese a que solo cuenta con el 6% de los conductores del país. Una desproporción que, para Hidalgo, evidencia la complejidad de un territorio donde cada kilómetro exige una atención reforzada. «Se trata de un conjunto de elementos que hacen que conducir en Galicia requiera estar muy atento y prevenido ante cualquier imprevisto para no tener que sufrir las consecuencias de un siniestro», urge Hidalgo.