Una reforma de la Ley de Tráfico que ya debería estar en vigor pero que sigue a la espera: ni rebaja de la tasa de alcohol ni veto a los avisos de controles

Es una de las lacras de la siniestralidad en carretera: el alcohol. Con el objetivo de frenar la cifra de fallecidos y heridos por ponerse al volante con una copa de más y evitar que miles de jóvenes huyan por vías alternativas a los controles de la Guardia Civil tras recibir el aviso en una aplicación o un grupo de WhastApp, el PSOE llevó en 2024 al Congreso la reforma de la Ley de Tráfico para rebajar la tasa de alcoholemia y prohibir la difusión de la ubicación de los operativos policiales en redes sociales. Lo hizo a raíz de las históricas reclamaciones hechas desde Galicia, tanto de autoridades de Tráfico, Guardia Civil y Fiscalía como de colectivos de víctimas que fueron recogidas por el director de la DGT, Pere Navarro, ante las primeras sanciones firmes logradas en España gracias a las denuncias del Sector de Tráfico en Galicia y cuyo modelo fue emulado por el resto de cuerpos policiales y en otras comunidades autónomas. Ante el vacío legal actual, sin penalización alguna en la Ley de Tráfico, la Guardia Civil de Tráfico en Galicai se amparó en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, para denunciar esos avisos y lograr que fueran sancionados al entender que se ponía en riesgo el éxito de una operación policial.

Se esperaba que la reforma de la Ley de Tráfico entrase en vigor a finales del año pasado o principios de este. Pero desde que el pleno del Congreso aprobó la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en octubre de 2024, no ha habido avance alguno. Colectivos de víctimas como Stop Accidentes y las autoridades de Tráfico que desde el despacho y la carretera tratan de combatir cada día las negras estadísticas de siniestros esperan que se retome con carácter de urgencia.

Los datos refuerzan la urgencia de esta reforma. Según el Instituto Nacional de Toxicología, en 2024 el 34,4% de los conductores fallecidos en España y el 42,6% de los peatones muertos presentaban alcohol en sangre. En Galicia, hay meses en los que se superan los 2.000 positivos en alcohol o drogas. Y lo más alarmante, más del 40% de los fallecidos ese año en siniestros de tráfico en la comunidad gallega presentaba resultados tóxicos positivo y, de los que iban bajo los efectos del alcohol, el 26% superaban la tasa penal, según las autopsias practicadas.

Con la rebaja de la tasa de alcohol, en España, como ya ocurre en Suecia y Noruega, se pasará de 0,5 gramos por litro en sangre a 0,2. En términos prácticos, el nuevo límite significará llevar a la norma la regla de que solo un consumo cero es seguro. A modo de ejemplo, un simple tercio de cerveza, tanto en hombres como en mujeres, supondrá dar positivo en la nueva limitación. Con una copa de vino, un hombre tiene opciones de evitar ser multado. La tabla del Ministerio de Sanidad muestra que su nivel de alcohol en sangre estaría entre los 0,16 y los 0,20 g/l; mientras que las mujeres la superarían al alcanzar entre 0,25 y 0,35 g/l. Con el vermú, ocurre algo similar; en hombres supone entre 0,15 y 0,20 g/l y en mujeres, entre el 0,25 y 0,34 g/l.

En el caso del veto a los avisos de controles, la ley tipificará estas alertas como infracción muy grave, una categoría cuya multa más alta oscila entre 3.000 y 20.000 euros. En la iniciativa del PSOE en la Comisión de Seguridad Vial, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de hace ya casi dos años (el 28 de mayo de 2024) y a la que tuvo acceso entonces este periódico, se hace eco del impacto de estas apps en la conducción: “Desde hace algunos años, distintas aplicaciones móviles proporcionan información sobre radares de velocidad y lo que es más preocupante, la presencia en carretera de controles de cualquier tipo (velocidad, alcoholemia), incluidos otros controles policiales como los relacionado con el terrorismo y otros delitos”.

A este tipo de apps —apuntan los socialistas en el Congreso— con herramientas como Waze, Social Drive, Camsam, Radardroid, Coyote o, incluso Google Maps, hay que añadir los grupos de WhatsApp y Telegram en los que los conductores proporcionan información que “dificulta la labor del control de los cumplimientos de las normas de circulación, especialmente a los agentes de tráfico, sin ser conscientes de los peligros que esto conlleva, ya que el aviso hace que pierdan su eficacia al permitir alterar la ruta para evitarlos”.