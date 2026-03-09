El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y algunos respiros entre semana en A Coruña

Esta segunda semana de marzo comienza con cambio de tiempo en Galicia. Las previsiones de la Aemet y de MeteoGalicia apuntan a un lunes marcado por la inestabilidad, con cielos nubosos, chubascos y una bajada de las temperaturas máximas que será especialmente perceptible en el interior de la comunidad. En el caso de A Coruña y su comarca, el arranque será húmedo y fresco, aunque todo indica que el tiempo será cambiante, con alternancia de días lluviosos y tiempo seco hasta el jueves, que será una jornada soleada, y un nuevo frente lluvioso de cara al fin de semana. A continuación adelantamos la predicción meteorológica para Galicia a lo largo de los próximos días.

Según la Aemet, la situación atmosférica estará condicionada por una vaguada atlántica y por el paso de un frente que dejará precipitaciones generalizadas, más intensas en el cuadrante noroeste peninsular. En Galicia, hoy será una jornada de cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas y chubascos, más frecuentes en la mitad occidental durante la primera parte del día. Además, la nieve volverá a dejarse ver en la montaña de Ourense, con una cota que bajará de los 1.200-1.400 metros a los 900-1.000 al avanzar la tarde.

Por su parte, MeteoGalicia avisa de un aumento de la inestabilidad por la entrada de aire frío en altura. Ese escenario dejará en la comunidad chubascos ocasionalmente acompañados de granizo y tormenta, con una cota de nieve en descenso progresivo hasta los 800-900 metros al final del día. También se espera un descenso moderado de las máximas, en línea con el aviso de la Aemet, que incluso apunta a una caída localmente notable en el interior gallego.

El tiempo en A Coruña

Hoy lunes 9 de marzo será un día con alternancia de nubes, claros y chubascos. Las lluvias serán débiles y bajan las temperaturas, que marcarán 9 grados de mínima y 13 de máxima.

Mañana martes día 10 previsiblemente decae la probabilidad de precipitaciones y no se esperan chubascos hasta el final de la jornada. Los termómetros en A Coruña se moverán entre los 8 ó 9 grados de mínima y los 15 de máxima.

El miércoles día 11 las temperaturas se mantienen sin cambios y se esperan algunas lluvias durante la primera mitad del día. Por la tarde se abrirán claros. Los termómetros se mantendrán sin cambios.

El jueves día 12 se impondrá previsiblemente el tiempo seco y soleado. Y las máximas remontan hasta los 16 ó 17 grados.

El viernes día 13 la llegada de otro frente frío por el Atlántico volverá a dejar lluvias en A Coruña y un nuevo descenso térmico. Esta situación de inestabilidad atmosférica se mantendrá durante el fin de semana, con lluvias en el área coruñesa por lo menos hasta el lunes día 16.