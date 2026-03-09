La Xunta busca reducir la carga fiscal de la vivienda para promover su construcción y rehabilitación

Los precios de la vivienda siguen una escalada ascendente que parece no tocar techo. La especulación y la escasa oferta explican este encarecimiento, pero la Xunta pone el foco además en la carga fiscal acumulada en la que se superponen tributos estatales, autonómicos y locales que, a su juicio, suponen un porcentaje muy importante en el coste de la vivienda. Por esta razón, avanza que impulsará rebajas tributarias, no solo para la adquisición por parte de los ciudadanos, sino también para incentivar la construcción y la rehabilitación de inmuebles.

El Gobierno gallego está tirando ahora de la edificación de vivienda pública, pero quiere animar también al sector privado a construir. Los promotores, sin embargo, se quejan de que no les compensa levantar pisos protegidos y han reclamado rebajas fiscales para que sea más atractivo.

Para construir vivienda los promotores deben pagar impuestos desde el mismo momento en el que adquieren el suelo —puede ser IVA o Transmisiones Patrimoniales, además del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados—. Durante la ejecución de la obra vuelven a pagar IVA por los materiales, liquidan las tasas municipales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Además, mientras no venden las viviendas deben abonar el IBI y después cuando se formaliza la venta se tributa de nuevo por el IVA, sin olvidar el correspondiente Impuesto de Sociedades que pagan todas las empresas.

La Xunta tiene lista ya su nueva batería de medidas en materia de vivienda para el periodo 2026-2030 (II Pacto de Vivenda) y, entre ellas, incluye como «objetivo estratégico una revisión fiscal unitaria y armonizada, promoviendo desde la lealtad y la cooperación interadministrativa, una reordenación de la presión tributaria global». Para ello advierte que necesitará del diálogo y la colaboración con la Administración del Estado y los concellos, pues también hay tributos estatales y locales. En todo caso, la Xunta tiene margen ya para aplicar bonificaciones sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

«Hay que alinear la fiscalidad de la vivienda con su cualificación como bien de primera necesidad, estableciendo un tratamiento más favorable que reduzca los costes fiscales», argumenta la Consellería de Vivenda en su II Pacto de Vivenda.

Ya existen, de hecho, bonificaciones fiscales a la compra y alquiler de vivienda por parte de los ciudadanos, pero la Xunta cree que hay que seguir en esta línea y extenderlas a la promoción y también a actuaciones de rehabilitación. De hecho, considera necesario «la aprobación de incentivos fiscales y la regulación de programas de ayudas» que animen al incremento de viviendas protegidas.

Entreplantas

Otra de las patas del nuevo Pacto de Vivenda impulsado por la Xunta consiste en aumentar la oferta de pisos transformando locales comerciales vacíos en viviendas siempre y cuando cumplan una serie de características. Esta medida ha tenido bastante éxito. Solo en Vigo ya hay 140 bajos reconvertidos. Por eso, el Gobierno gallego quiere avanzar en esta línea y propone ahora extenderla a las entreplantas que se habilitaron para usos comerciales o oficinas, pero que también están desocupadas.

Y además de la revisión de la carga fiscal que existe sobre la vivienda, el departamento de María Martínez Allegue actuará sobre la política financiera. «Para construir y rehabilitar inmuebles se necesitan inversiones elevadas y es por eso por lo que la financiación privada tiene que complementar los fondos públicos y agilizar así la ejecución de proyectos», plantea.

Vivenda advierte que es «fundamental» habilitar líneas de crédito accesibles tanto por parte de las entidades financieras como del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Por ello, avanza contactos y gestiones para hacer posible esta financiación. Y además reclama a los bancos «flexibilidad» en las condiciones de subrogación de las personas adquirientes «teniendo en cuenta que muchas familias tienen dificultades para asumir los costes actuales de la vivienda o su rehabilitación.