La crisis de la vivienda dispara las herencias en vida en Galicia: más de 60 cada día

En Galicia, las herencias en vida se han convertido en el salvavidas al que se aferran miles de familias para que sus hijos puedan acceder a una vivienda en un mercado imposible. Con los precios de compra disparados, el alquiler por las nubes y una reforma estatal del impuesto de Sucesiones que tiene sobre la mesa el Ministerio de Hacienda qu eimpondría un tipo fijo para todas las comunidades, los pactos sucesorios viven un auge sin precedentes: más de 60 al día en la comunidad gallega, una cifra que revela hasta qué punto la emancipación depende ya del patrimonio familiar y de la fiscalidad autonómica.

Galicia cumple ya diez años de exenciones fiscales del impuesto de Sucesiones para las herencias entre padres e hijos y también del impuesto Patrimonio para las que se hagan en vida. Durante esta década han sido casi 205.000 las transmisiones inter vivos tramitadas en las notarías gallegas, más de 23.000 solo el año pasado, según datos del Colegio Notarial de Galicia.

El récord se alcanzó en 2021, año postpandemia, impulsado tanto por la crisis económica que desató como por el temor a las consecuencias del coronavirus, que llevó a muchas familias a dejar resuelta la sucesión. Y 2025 se convirtió en el segundo año con más pactos sucesorios en Galicia desde que en 2016 la Xunta aprobó las primeras bonificaciones fiscales para herencias en primera línea para legados inferiores a los 400.000 euros (sin incluir la vivienda habitual) y desde el año 2000 para los que no superen el millón de euros.

La crisis de la vivienda ha reforzado aún más esta práctica. Con los precios disparados, en una escalada sin freno, y la oferta estancada, en mínimos históricos, las herencias en vida se han convertido en tabla de salvación de miles de jóvenes que reciben un piso de sus padres para poder independizarse o un adelanto económico para dar una entrada para la hipoteca.

Balance de 2025

En 2025 se registraron 23.229 pactos sucesorios en las notarías gallegas, más de 60 al día. Es la segunda cifra más alta desde la reforma tributaria de 2016 y la sentencia del Tribunal Supremo que declaró exentas del impuesto de Patrimonio las transmisiones inter vivos en Galicia. Supone un incremento de casi el 13% respecto al año anterior (20.604) y solo está por debajo del volumen alcanzado en 2021 (25.859).

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña se mantiene a la cabeza de herencias en vida con 9.535 pactos, seguida de Pontevedra con 8.488. A mayor distancia se sitúan Lugo (2.997) y Ourense (2.209).

Lograr estabilidad

El decano del Colegio Notarial de Galicia, José Luis Graíño, advertía en declaraciones recientes a este periódico de que el auge de los pactos sucesorios no responde solo a ventajas fiscales, sino a una necesidad social cada vez más evidente. "Con los pactos sucesorios se cumplen los deseos de padres y de abuelos de contribuir a a que sus hijos y nietos inicien una vida independiente o pongan en marcha un negocio", detallaba.

Pero sin duda, la reforma del modelo de financiación autonómica en la que trabaja Hacienda y que, según la propuesta inicial, incluirá un tipo mínimo común en el impuesto de Sucesiones para todas las comunidades ha llevado a miles de familias gallegas a adelantar el reparto de sus bienes. De este modo, también se adelantan al hachazo tributario que supondrá esta armonización fiscal en el mapa nacional ya que en la actualidad el 99% de los herederos en línea directa en Galicia -padres-hijos, nietos-abuelos y cónyuges- no pagan ni un solo euro por Sucesiones. "Es un estímulo, ya que es un incentivo desde la reforma fiscal en Galicia de 2016 y la ampliación en 2020 junto con la sentencia del Supremo de febrero de 2016 (que exime las herencias en vida) de tributar en el IRPF", explicaba Graíño ante la reforma que cocina el departamento que dirige María Jesús Montero.

El decano del Colegio Notarial de Galicia intuía que todavía no se ha tocado techo en los pactos sucesorios y auguraba que la tendencia seguirá al alza, tal y como ahora demuestra el balance de 2025. "Es planificación sucesoria está cada vez más en la mentalidad porque ofrece seguridad y tranquilidad", argumentaba.