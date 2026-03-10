Santiago envía una nueva solicitud a la Xunta para declarar la zona tensionada

Santiago aprobó este lunes la adjudicación de dos lotes del servicio de la red de centros socioculturales y dio luz verde a un nuevo expediente para solicitar a la Xunt la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, explicó que uno de los acuerdos principales de la sesión fue la adjudicación del lote 3 del servicio de dinamización y mediación sociocultural, que finalmente gestionará la empresa Os Ventos Innovación en Servizos por 1.982.923,80 euros, IVA incluido, durante dos años. Se trata de una segunda adjudicación después de que la empresa inicialmente mejor valorada renunciara a formalizar el contrato. También se adjudicó el lote 1, correspondiente a la atención e información al público en los centros socioculturales, a la empresa Norintegra SL por 716.898,43 euros, también para dos años. Según detalló Louzao, el gasto anual para estos servicios supera los 1,34 millones de euros, a la espera de la adjudicación del lote 2, actualmente en proceso.

Con esto, la edil señaló que el servicio recuperará la normalidad a comienzos de abril, teniendo en cuenta los plazos burocráticos para que se materialice la adjudiciación.

Los centros socioculturales de Santiago recuperarán la normalidad a partir de abril / CEDIDA

Nueva solicitud para declarar Santiago zona tensionada

Otro de los asuntos centrales fue la aprobación del nuevo expediente para solicitar a la Xunta la declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado.

El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, explicó que el Ayuntamiento decidió elaborar una nueva documentación adaptada a las exigencias de la administración autonómica, después de que la primera solicitud presentada en 2025 no fuera aceptada. “A documentación que preparamos o ano pasado era correcta, estaba ben, de feito diría que estaba moi ben… pero á Xunta de Galicia non lle valeu e, por tanto, optamos por preparar unha nova documentación adaptada ás súas esixencias específicas”, indicó.

El edil defendió la necesidad de la declaración para intervenir en el mercado del alquiler. “Algo está mal cando o alugueiro devora o teu salario”, afirmó, señalando que el encarecimiento del alquiler está ampliando las desigualdades. Actualmente hay 307 municipios en España declarados como zonas de mercado residencial tensionado, que concentran 9,2 millones de habitantes. Lestegás confía en que Santiago se sume pronto a esa lista y sostuvo que “non hai absolutamente ningunha razón para que non se declare Santiago zona de mercado residencial tensionado”.

Licencias urbanísticas y rehabilitación en la ciudad histórica

La Xunta de Goberno también concedió cuatro licencias de obra mayor: la remodelación de viviendas en el número 74 de la Rúa do Vilar, la demolición y ampliación de una vivienda unifamiliar en la rúa do Pico Sacro 12, la rehabilitación de un edificio para dos viviendas en la rúa dos Loureiros 13 y la rehabilitación de un inmueble para tres apartamentos turísticos en la travesía de Torrente 2.

En este último caso, Lestegás aclaró que el edificio se encuentra en una zona donde no se aplica la suspensión municipal para nuevas viviendas turísticas. “Este edificio está situado no ámbito da ordenanza 5 de vivenda unifamiliar en ringleira onde non se aplica a suspensión que aprobamos no último pleno”, explicó. Sobre la actuación en Loureiros 13, destacó que permitirá recuperar un inmueble muy deteriorado. “É un edificio en ruínas, que leva moitos anos abandonado… e que agora se vai recuperar para dúas vivendas”, señaló.

Vivienda para víctimas de violencia y proyectos de obras

Durante la sesión también se acordó adscribir una vivienda municipal situada en la rúa de Roma al departamento de Igualdade para destinarla a la acogida de víctimas de violencia de género o de discriminación por orientación sexual. “Con isto, o concello suma un recurso máis para a loita contra as violencias machistas e LGBTfóbicas”, apuntó Louzao.

Además, se aprobaron dos proyectos de obra: trabajos de mantenimiento en la torre de servicios centrales de la Praza de Abastos, con un presupuesto de 104.417 euros, y la primera fase de mejora del tránsito peatonal en la rúa dos Vilares, con una inversión de 170.740 euros.

Modificaciones de crédito para obras en el rural y en la ciudad

Por urgencia, el gobierno local aprobó también un crédito extraordinario de 420.506 euros y un suplemento de crédito de 624.652 euros para financiar distintas actuaciones.

Según explicó Louzao, cerca de 600.000 euros se destinarán a obras en el rural —como redes de saneamiento, sendas peatonales o mejoras viarias— y más de 460.000 euros a actuaciones de regeneración urbana, entre ellas mejoras de pavimentos en calles del Ensanche y del entorno del complejo hospitalario. La Xunta de Goberno autorizó además un convenio con la Universidade de Santiago para financiar un equipo de investigación que analizará los puestos de trabajo municipales y su valoración en la Relación de Postos de Traballo (RPT), con una aportación municipal de 56.440 euros.