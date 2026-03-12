Alerta naranja por temporal costero en A Coruña
La Xunta recuerda la importancia de extremar las precauciones en la costa ante la alerta emitida por la Agencia Estatal de Meteorología
La Xunta ha activado alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Lugo para el viernes y el sábado, mientras mantiene nivel amarillo en Pontevedra.
Todos los municipios del litoral de A Coruña y de Lugo estarán en alerta naranja por oleaje entre las 18 horas de mañana y las 6 horas del sábado.
Asimismo, entre las 9 horas de mañana y las 18 horas del sábado mantendrán nivel amarillo -excepto en las franjas que sea naranja-, según informa MeteoGalicia.
En los ayuntamientos de la costa de Pontevedra la alerta será amarilla entre las 15 horas del viernes y las 18 horas del sábado.
La Xunta informa en un comunicado que se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.
Responde así a una alerta emitida por la Agencia Estatal de Mteorología y recuerda la importancia de extremar las precauciones.
