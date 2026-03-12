Alerta naranja por temporal costero en A Coruña

La Xunta ha activado alerta naranja por temporal costero en las provincias de A Coruña y Lugo para el viernes y el sábado, mientras mantiene nivel amarillo en Pontevedra.

Todos los municipios del litoral de A Coruña y de Lugo estarán en alerta naranja por oleaje entre las 18 horas de mañana y las 6 horas del sábado.

Asimismo, entre las 9 horas de mañana y las 18 horas del sábado mantendrán nivel amarillo -excepto en las franjas que sea naranja-, según informa MeteoGalicia.

En los ayuntamientos de la costa de Pontevedra la alerta será amarilla entre las 15 horas del viernes y las 18 horas del sábado.

La Xunta informa en un comunicado que se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los municipios afectados.

Responde así a una alerta emitida por la Agencia Estatal de Mteorología y recuerda la importancia de extremar las precauciones.