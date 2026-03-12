Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoResultados de InditexLa lucha contra la droga en A CoruñaLa despedida de JorqueraJagger, el dogo 'influencer' de O Burgo
instagramlinkedin

Galicia encara una primavera cálida tras batir récord de días de lluvia: ¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

Este ha sido noveno invierno más lluvioso desde 1961, con un 62% más de precipitaciones para esta época del año, según el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en la comunidad

Hubo municipios gallegos en los que llovió 28 de 31 días

La Aemet avanza la entrada de un nuevo frente mañana, pero la semana que viene subirán las temperaturas

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas.

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. / Joaquin Corchero. / E. P.

R. Prieto

A Coruña

“Nos van a salir escamas”, “esto ya cansa”, “¿otra borrasca?, “pero, ¿cuándo a va a dejar de llover?”. Las conversaciones sobre el tiempo dejaron de ser la coletilla en ascensores o a en la parada del autobús o la sala de espera del médico. Fue el monotema por la sucesión de borrascas que desde enero prácticamente no dio tregua a Galicia y que convirtió el chubasquero, el paraguas y las botas de agua en el principal atuendo del día a día. No hico frío, pero no paró de llover, en el lenguaje cotidiano. En el de los expertos: este invierno en la comunidad gallega fue cálido y muy húmedo. Llovió un 62% por encima de los valores normales para esta época del año, según detalló este jueves del delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante. Estos datos convierten la actual estación en la novena más lluviosa desde 1961 y el más lluvioso de la serie histórica en días de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las diurnas han sido más bajas. pero las nocturnas, más altas.

¿Qué tiempo hará en el puente del 19 de marzo (Día del Padre y jornada festiva en Galicia) o para la Semana Santa? Infante descartó hacer un pronóstico ya que no es “fiable”, pero avanzó que la para esta primavera, que empieza el día 20, a las 15:46 horas, se esperan temperaturas “con gran probabilidad”, superiores a los valores normales.

Detrás de esta situación, está al calentamiento global y al cambio climático. Sin embargo, Infante precisó que no se puede dar un pronóstico fiable en relación a si será una estación más seca o más lluviosa de lo normal.

Infante detallo que en este invierno llovió “un 62% más de lo normal”, situándose, no obstante, en el noveno más lluvioso desde 1961. En cuanto a las temperaturas, precisó que las máximas “han sido bajas” aunque las mínimas “más altas”. Todo esto en un contexto de borrascas entre enero y febrero y con algunos municipios en los que prácticamente en el primer mes del año llovió casi todos los días. “28 de 31”, especificó en relación a algún caso, informa Europa Press.

“En cuanto a número de días de precipitaciones fue el más lluvioso de la serie histórica”, apuntó Infante sobre la situación en los últimos meses y con un mes de marzo que presenta un comportamiento “normal”.

En referencia al número de borrascas, especificó, sobre los nombres que se le ponen, que ya se va por la “r” por lo que de haber más se acabaría la lista de nombres existentes, algo que ha destacado por no haber ocurrido antes.

Noticias relacionadas

Por otra parte, de cara a la situación del tiempo en estos días ha explicado que mañana vienres llega un frente no muy activo que dejará nubosidad pero que la semana próxima habrá un ascenso de las temperaturas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
  2. Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
  3. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  4. Ir a 80 km/h por el centro de A Coruña: de ser sanción a enfrentarse a prisión
  5. La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local
  6. Invertir en vivienda en Galicia no es negocio: “Aquí nadie se hace rico con un piso en alquiler”
  7. “Era la primera vez. Nunca más alquilaré”: así quedó la vivienda que Vicente (53 años) encontró destrozada
  8. Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Galicia encara una primavera cálida tras batir récord de días de lluvia: ¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

Galicia encara una primavera cálida tras batir récord de días de lluvia: ¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

El precio de la vivienda nueva en Galicia sube un 10,1% y la hipoteca ya engulle el 39% de los ingresos

El precio de la vivienda nueva en Galicia sube un 10,1% y la hipoteca ya engulle el 39% de los ingresos

Muere Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Touriño al poder

Muere Antón Louro, figura clave del PSdeG en la llegada de Touriño al poder

Los médicos de urgencias ganarán una media de 3.560 euros más al año según la Consellería de Sanidade

Los médicos de urgencias ganarán una media de 3.560 euros más al año según la Consellería de Sanidade

La denunciante de José Tomé acusa al PSOE de «intentar tapar» el caso al ofrecerle, pero no darle, ayuda jurídica y psicológica

Pontón llama a Rueda "mal perdedor" por el proyecto de Altri y este le reprocha su "nacionalismo kamikaze"

Pontón llama a Rueda "mal perdedor" por el proyecto de Altri y este le reprocha su "nacionalismo kamikaze"

Recibía amenazas de muerte contra él y su familia en Ordes: investigan a tres sujetos por el timo del sicario

Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia

Rosa Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC en sus 531 años de historia
Tracking Pixel Contents