Los médicos de urgencias ganarán una media de 3.560 euros más al año según la Consellería de Sanidade

El pasado viernes la Xunta anunció que le subiría el sueldo a los médicos de urgencias hospitalarias y este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, detalló en el Parlamento que las mejoras retributivas ofertadas a estos facultativos suponen «un promedio de 3.560 euros más al año para cada profesional» y que se sumarían a los aumentos salariales «aprobados para los empleados públicos».

El conselleiro presentó la medida como «una prueba más» de la capacidad de la Xunta «de escuchar y acordar con los profesionales sanitarios» a un día de que se inicie la huelga convocada por la CIG. Por lo que se refiere al paro estatal, que suma ya siete días, ha provocado en Galicia, según la Xunta, 35.000 consultas suspendidas. Gómez Caamaño volvió a confrontar la actitud de la Xunta con la del Ministerio de Sanidad y ofreció un balance más amplio de la repercusión del paro por el Estatuto Marco.

Así, indicó, según explican desde Sanidade, que la «espiral» de huelgas médicas ha provocado la suspensión de 133.000 actos médicos entre diciembre y febrero, con el consiguiente «impacto», advierte, en los tiempos de acceso a la sanidad por parte de los pacientes.

En concreto, el Sergas informa de que el seguimiento de la huelga de facultativos de atención primaria convocada por la organización sindical O’Mega en el turno de mañana de este miércoles fue del 3,89 % en los centros sanitarios de la comunidad e insta al sindicato a «sumarse al acuerdo mayoritario sobre atención primaria para evitar a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido».

Mejoras para los médicos de urgencias

En relación con las medidas que, según Sanidade, mejorarán las condiciones de los médicos de urgencias, la Xunta explica que abarcan un incremento progresivo del importe que perciben por cada hora de jornada complementaria que realizan, así como la percepción de las retribuciones correspondientes a la noche de los viernes con el importe asociado a noches prefestivas.

Asimismo, el conselleiro indicó que Sanidade también se ha avenido a modificar el cómputo del régimen de descansos de este personal médico para aplicarles los mismos criterios que para el personal de los puntos de atención continuada (PACs).

Por otra parte, Gómez Caamaño se refirió a la campaña de invierno, con la presión asistencial de los virus respiratorios, y a la respuesta del sistema sanitario público para calificarla de «eficaz». Al trabajo de los profesionales y a la planificación atribuyó que la capacidad hospitalaria del Sergas llegase a las 7.007 camas, 250 más que en invierno anterior, incide la Xunta.