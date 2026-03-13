Investigado un conductor por huir tras chocar en O Pino con un ciclista que quedó herido grave
El accidente ocurrió el 6 de diciembre y las pesquisas posteriores llevaron a la Guardia Civil hasta la persona que iba al volante el turismo implicado en el siniestro
La Guardia Civil investiga a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por abandono del lugar del accidente, tras verse implicado en un accidente de tráfico con un ciclista que resultó herido grave. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de diciembre de 2025, en el kilómetro 86,800 de la carretera N- 547, en el concello coruñés de O Pino, a raíz de la colisión de un turismo con un ciclista que sufrió heridas graves a consecuencia del impacto. El conductor del turismo abandonó el lugar del accidente en su vehículo tras el siniestro.
Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico que realizaron la inspección ocular en el lugar del accidente localizaron e intervinieron diversos restos del vehículo implicado, entre ellos varios fragmentos de un retrovisor exterior y partes de la defensa trasera. Estos elementos resultaron "determinantes" para orientar la investigación, según destaca la Guardia Civil, que añade que las pesquisas posteriores y el análisis técnico de los restos recuperados, junto con el estudio minucioso de la información recabada, condujo a los guardias civiles a localiar el turismo que se había visto implicado en el siniestro.
Una vez localizado el turismo, la investigación se completó con la identificación del conductor del mismo como presunto autor de un delito de abandono del lugar del accidente.
Un delito recogido en el Código Penal
Las autoridades de Tráfico recuerdan que el delito de abandono del lugar del accidente está recogido en el artículo 382 bis del Código Penal y conlleva penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años cuando el hecho tenga su origen en una acción imprudente, o prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir de seis meses a dos años cuando se produzca tras un hecho fortuito.
"El abandono del lugar del siniestro constituye una conducta especialmente grave desde el punto de vista penal y ético, al dejar desamparada a la víctima y dificultar su auxilio inmediato", añade la Guardia Civil, que recuerda una serie de obligaciones para quienes se ven implicados en un accidente de circulación:
- Detener el vehículo de forma inmediata y segura.
- Señalizar adecuadamente el lugar para evitar nuevos riesgos.
- Auxiliar a las personas heridas dentro de las propias posibilidades.
- Avisar sin demora a los servicios de emergencia a través del 112.
- Permanecer en el lugar hasta la llegada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
"El cumplimiento de estas obligaciones no solo es un deber legal, sino también una responsabilidad moral hacia los demás usuarios de la vía, especialmente los más vulnerables", subraya en un comunicado la Guardia Civil, que reafirma su "compromiso permanente con la seguridad vial, la protección de ciclistas y peatones y la investigación rigurosa de aquellas conductas que ponen en grave riesgo la vida e integridad de las personas en las carreteras".
