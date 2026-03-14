Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hostelera de Oleiros sin baja laboral por ser autónomaResonac resucita la parcela de la antigua Alu IbéricaAlternativas durante el corte de tráfico en A PasaxeCeuta-Deportivo: la previaArranca ExpoRock en A Coruña
instagramlinkedin

Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns

La agresión se produjo durante el transcurso de una discusión en el parque Pazo da Peregrina

Otros dos implicados han quedado en libertad con cargos

Parque Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames).

Parque Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames). / Maps

David Suárez

Santiago de Compostela

La Guardia Civil de Santiago ha detenido a una mujer y a su hijo como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras el apuñalamiento de un hombre que ocurrió el pasado 19 de febrero en el parque Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames). Ambos han ingresado en prisión provisional por orden judicial, mientras que otros dos implicados en los hechos han quedado en libertad con cargos.

La investigación -llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de la capital gallega- se inició a raíz de la agresión con arma blanca registrada en este parque, frecuentado habitualmente por familias, y las primeras pesquisas de los agentes ya apuntaron a que el apuñalamiento, estuvo precedido de una discusión entre la mujer detenida y la víctima.

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

En el transcurso de la investigación, los componentes del ETPJ averiguaron que el apuñalamiento vino precedido de una discusión entre la detenida y un varón / GUARDIA CIVIL

En el transcurso del enfrentamiento, la ahora detenida, llamó a otro hombre y ambos comenzaron una pelea a puñetazos. Posteriormente, se sumaron a la agresión la propia mujer, su hijo y una cuarta persona. Durante la trifulca, la acusada sacó un cuchillo de cocina y presuntamente apuñaló en varias ocasiones en el tórax al hombre, que quedó tendido en el suelo sangrando abundantemente mientras los cuatro agresores huían del lugar.

Minutos después y alertados por los vecinos de la zona, se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Policía Local de Ames y otra de la Guardia Civil. Una vez allí, los agentes prestaron una primera asistencia a la víctima, taponando las heridas hasta la llegada de los servicios sanitarios, que trasladaron al herido al CHUS de Santiago.

Viejos conocidos de las fuerzas de seguridad

Tras diversas gestiones de investigación y trabajo de campo, los agentes lograron identificar a los presuntos agresores, todos ellos viejos conocidos por las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole.

Finalmente, los agentes del Instituto Armado procedieron a la detención de la mujer y de su hijo, mientras se activaba un dispositivo para localizar al resto de implicados. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado número 2 de Santiago, en Fontiñas, que ha decretado su ingreso en prisión.

Noticias relacionadas

Los otros dos implicados se presentaron posteriormente ante el mismo juzgado, que acordó su libertad con cargos mientras continúa la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en las carreteras gallegas: conductores que llegan en coche al juicio o a los cursos de recuperación de puntos pese a tener el carné retirado
  2. Galicia suma ya 226 radares tras activarse dos nuevos en Carral y Vigo
  3. Tres grandes obras de A Coruña compiten por el mejor proyecto de ingeniería de Galicia
  4. Ir a 80 km/h por el centro de A Coruña: de ser sanción a enfrentarse a prisión
  5. La Xunta investiga posibles irregularidades en las oposiciones a Policía Local
  6. Invertir en vivienda en Galicia no es negocio: “Aquí nadie se hace rico con un piso en alquiler”
  7. “Era la primera vez. Nunca más alquilaré”: así quedó la vivienda que Vicente (53 años) encontró destrozada
  8. Un hombre de 39 años, trasladado al Hospital de A Coruña tras sufrir una agresión en Ponteceso

Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns

Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns

La guerra de Irán dispara los costes de gasóleo, abono y plástico en el campo gallego: "Un tractor consume 400 litros en un día de trabajo"

La guerra de Irán dispara los costes de gasóleo, abono y plástico en el campo gallego: "Un tractor consume 400 litros en un día de trabajo"

El PPdeG lleva al Parlamento gallego la prohibición del burka y el recuerdo a las víctimas de ETA, siguiendo la estrategia nacional del partido

Del monte al plato: el potencial gastronómico del jabalí

Del monte al plato: el potencial gastronómico del jabalí

Hallados dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos que evidencian la «tropicalización» de Galicia

Hallados dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos que evidencian la «tropicalización» de Galicia

Mujer, propietaria de más de un inmueble y de 62 años: así son los caseros en Galicia

Mujer, propietaria de más de un inmueble y de 62 años: así son los caseros en Galicia

Estudiar para pastor en Galicia está al alcance de unos pocos: solo 25 elegidos

Estudiar para pastor en Galicia está al alcance de unos pocos: solo 25 elegidos

Investigado un conductor por huir tras chocar en O Pino con un ciclista que quedó herido grave

Investigado un conductor por huir tras chocar en O Pino con un ciclista que quedó herido grave
Tracking Pixel Contents