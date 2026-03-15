Buscan a Manuel Seoane Mosquera, desaparecido en Noia en la madrugada del sábado
Salió de su casa sin móvil, sin documentación y sin dinero, y tiene antecedentes de desorientación
Suso Souto
La Guadia Civil estableció un dispositivo de búsqueda de un hombre de 41 años, vecino de Noia, que permanece en paradero desconocido desde este sábado 14 de marzo.
Se trata de Manuel Seoane Mosquera, y la última vez que le vieron fue a las seis de la madrugada del día 14.
Su estatura es de 1,90 metros; pesa unos 90 kilos y es de complexión delgada. Tiene el pelo corto, de color negro, y es de piel blanca.
En el momento de su desaparición vestía un chándal de color azul oscuro y una cazadora azul.
Según la Guardia Civil, salió de su casa sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero. Su desaparición se considera de alto riesgo, pues necesita ayuda urgente, ya que tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (posibles intenciones autolíticas).
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